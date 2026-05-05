Confirmado el precio del dólar este miércoles 6 de mayo de 2026 en cada banco

Los bancos tuvieron un martes muy tranquilo en lo que tiene que ver con el precio del dólar y por ello ya le confirmaron al Banco Central, a qué valor se venderá la moneda norteamericana este miércoles 6 de mayo.
Como cada día, las entidades económicas le informaron al Banco Central con qué precio cerró el dólar y a cuánto abrirá al siguiente día. En ese sentido, fue clave los movimientos que tuvo el dólar este martes, en donde hubo un descenso de su valor con respecto al lunes.
En cuanto al dólar blue, en las cuevas se confirmó que el precio de la moneda paralela subió y este miércoles estará muy cerca del dólar oficial cuando inicien las actividades cambiarias.
A cuánto se venderá el dólar este miércoles 6 de mayo en cada banco
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este miércoles 6 de mayo:
- Banco Nación: $1.415
- Banco Galicia: $1.410
- Banco ICBC: $1.420
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.421
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420
- Banco Patagonia: $1.430
- Banco Hipotecario: $1.415
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.410
- Banco Credicoop: $1.425
- Banco Macro: $1.420
- Banco Piano: $1.425
- Banco de Comercio: $1.420
A cuánto se venderá el dólar blue este miércoles 6 de mayo
Con el dólar a $1.415 en el Banco Nación y a $1.420 en otras entidades bancarias, en los arbolitos el dólar blue ya tiene su precio para este miércoles 6 de mayo.
Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.410, es decir, que se ubicará a solamente $5 del oficial, lo que también significa un recorte en la diferencia que hubo este martes entre ambos tipos de dólares, cuando llegó a ser de $20.