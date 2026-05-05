Confirmado el precio del dólar este miércoles 6 de mayo de 2026 en cada banco

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A cuánto se venderá el dólar este miércoles 6 de mayo en cada banco

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este miércoles 6 de mayo:

Banco Nación: $1.415

Banco Galicia: $1.410

Banco ICBC: $1.420

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.421

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420

Banco Patagonia: $1.430

Banco Hipotecario: $1.415

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.410

Banco Credicoop: $1.425

Banco Macro: $1.420

Banco Piano: $1.425

Banco de Comercio: $1.420

dolares (2)

A cuánto se venderá el dólar blue este miércoles 6 de mayo

Con el dólar a $1.415 en el Banco Nación y a $1.420 en otras entidades bancarias, en los arbolitos el dólar blue ya tiene su precio para este miércoles 6 de mayo.

Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.410, es decir, que se ubicará a solamente $5 del oficial, lo que también significa un recorte en la diferencia que hubo este martes entre ambos tipos de dólares, cuando llegó a ser de $20.