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El dólar oficial llegó a $1.425 y se despegó del blue y el mayorista también en ascenso

El dólar oficial en Banco Nación subió $10, mientras que el dólar blue sumó $5 para llegar a $1.405. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Luego de cerrar abril estable, el dólar oficial abrió mayo en ascenso, igual que el dólar blue

Luego de cerrar abril estable, el dólar oficial abrió mayo en ascenso, igual que el dólar blue

El dólar oficial cerró este lunes 4 de mayo a $1.425 para la venta en Banco Nación. Fue tras sumar $10, que sirvieron para despegarse de un dólar blue y un mayorista también en alza.

Así, la divisa oficial se recuperó un 0,73% en lo que fue la primera rueda de mayo. Aunque en algunos bancos provinciales, como también en el Supervielle e ICBC, terminó más arriba, entre los $1.430 y $1.435.

A su vez, el dólar blue terminó vendiéndose a $1.405 luego de otra suba, esta vez de $5. Fue un comportamiento inverso al de la última rueda de abril, cuando con el dólar oficial estable había perdido $15.

El dólar tarjeta tampoco escapó a la dinámica alcista: subió 0,71% para llegar a $1860,82. Y volvió a ser la mayor cotización, con el 30% de recargo incluido.

Qué pasó con los financieros y el dólar mayorista

Al mismo tiempo, tanto el dólar MEP como el Contado con liquidación (CCL) fueron la excepción a la regla de la jornada. Es que ambos cayeron entre 2,1% y 2,5%.

Con esa tendencia, el dólar MEP promedió los $1.443,30. Mientras que el CCL rozó los $1.496.

La referencia del mercado, el dólar mayorista, también acompañó la suba mayoritaria. Con un 0,83% topó en $1.402,50, y de esa forma concluyó la rueda como el de menor valor.

Pero además, mantuvo distancia con la banda cambiaria superior que administra el Banco Central y este lunes se fijó en $1.705,59. La banda inferior quedó a $815,07.

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