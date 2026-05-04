El dólar oficial llegó a $1.425 y se despegó del blue y el mayorista también en ascenso

El dólar tarjeta tampoco escapó a la dinámica alcista: subió 0,71% para llegar a $1860,82. Y volvió a ser la mayor cotización, con el 30% de recargo incluido.

Qué pasó con los financieros y el dólar mayorista

Al mismo tiempo, tanto el dólar MEP como el Contado con liquidación (CCL) fueron la excepción a la regla de la jornada. Es que ambos cayeron entre 2,1% y 2,5%.

Con esa tendencia, el dólar MEP promedió los $1.443,30. Mientras que el CCL rozó los $1.496.

La referencia del mercado, el dólar mayorista, también acompañó la suba mayoritaria. Con un 0,83% topó en $1.402,50, y de esa forma concluyó la rueda como el de menor valor.

Pero además, mantuvo distancia con la banda cambiaria superior que administra el Banco Central y este lunes se fijó en $1.705,59. La banda inferior quedó a $815,07.