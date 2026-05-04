El dólar oficial llegó a $1.425 y se despegó del blue y el mayorista también en ascenso

El dólar oficial cerró este lunes 4 de mayo a $1.425 para la venta en Banco Nación. Fue tras sumar $10, que sirvieron para despegarse de un dólar blue y un mayorista también en alza.
Así, la divisa oficial se recuperó un 0,73% en lo que fue la primera rueda de mayo. Aunque en algunos bancos provinciales, como también en el Supervielle e ICBC, terminó más arriba, entre los $1.430 y $1.435.
A su vez, el dólar blue terminó vendiéndose a $1.405 luego de otra suba, esta vez de $5. Fue un comportamiento inverso al de la última rueda de abril, cuando con el dólar oficial estable había perdido $15.
El dólar tarjeta tampoco escapó a la dinámica alcista: subió 0,71% para llegar a $1860,82. Y volvió a ser la mayor cotización, con el 30% de recargo incluido.
Qué pasó con los financieros y el dólar mayorista
Al mismo tiempo, tanto el dólar MEP como el Contado con liquidación (CCL) fueron la excepción a la regla de la jornada. Es que ambos cayeron entre 2,1% y 2,5%.
Con esa tendencia, el dólar MEP promedió los $1.443,30. Mientras que el CCL rozó los $1.496.
La referencia del mercado, el dólar mayorista, también acompañó la suba mayoritaria. Con un 0,83% topó en $1.402,50, y de esa forma concluyó la rueda como el de menor valor.
Pero además, mantuvo distancia con la banda cambiaria superior que administra el Banco Central y este lunes se fijó en $1.705,59. La banda inferior quedó a $815,07.