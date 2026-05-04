Dólar en ascenso: confirmado el precio al que lo venderán los bancos este martes 5 de mayo

Los bancos más importantes de Argentina notificaron al Banco Central de una suba en el precio del dólar en el comienzo de este martes 5 de mayo.
Para esta suba del dólar fue clave los movimientos que hubo de la moneda norteamericana en el primer día de la semana, cuando su precio arrancó a un precio de $1.415 y tuvo un aumento con el que cerró en el mercado.
En tanto, el dólar blue también sufrió un aumento, aunque las cuevas confirmaron que su precio, este 5 de mayo, será menor al dólar oficial, que es el que venden las entidades bancarias. De hecho, la diferencia entre uno y otro será de $20.
La semana pasada, el dólar también había tenido un aumento en el primer día de la semana. De hecho, llegó a cotizar en $1.440, pero con el paso de los días su valor fue bajando.
A cuánto se venderá el dólar este martes 5 de mayo en cada banco
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este martes 5 de mayo:
- Banco Nación: $1.425
- Banco Galicia: $1.420
- Banco ICBC: $1.420
- Banco BBVA: $1.425
- Banco Supervielle: $1.430
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.425
- Banco Patagonia: $1.430
- Banco Hipotecario: $1.420
- Banco Santander: $1.430
- Brubank: $1.415
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.430
- Banco Piano: $1.425
- Banco de Comercio: $1.420
A cuánto se venderá el dólar blue este martes 5 de mayo
Con el dólar a $1.425 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en los arbolitos el dólar blue ya tiene su precio para este martes 5 de mayo.
Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.405, un precio mucho menor al dólar que ofrece cada banco.