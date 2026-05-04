Dólar en ascenso: confirmado el precio al que lo venderán los bancos este martes 5 de mayo

La semana pasada, el dólar también había tenido un aumento en el primer día de la semana. De hecho, llegó a cotizar en $1.440, pero con el paso de los días su valor fue bajando.

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A cuánto se venderá el dólar este martes 5 de mayo en cada banco

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este martes 5 de mayo:

Banco Nación: $1.425

Banco Galicia: $1.420

Banco ICBC: $1.420

Banco BBVA: $1.425

Banco Supervielle: $1.430

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.425

Banco Patagonia: $1.430

Banco Hipotecario: $1.420

Banco Santander: $1.430

Brubank: $1.415

Banco Credicoop: $1.420

Banco Macro: $1.430

Banco Piano: $1.425

Banco de Comercio: $1.420

dolares, cotizacion

A cuánto se venderá el dólar blue este martes 5 de mayo

Con el dólar a $1.425 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en los arbolitos el dólar blue ya tiene su precio para este martes 5 de mayo.

Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.405, un precio mucho menor al dólar que ofrece cada banco.