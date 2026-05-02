Confirmado el precio del dólar este lunes 4 de mayo cuando abran los bancos

En los primeros días de la última semana, el dólar llegó a tocar los $1.440, pero para el viernes, su precio había bajado de manera importante y esa fue la referencia que tomaron los bancos a la hora de confirmar al Banco Central el precio que tendrá esta moneda para todos aquellos que deseen cambiar o comprar dólares.

En paralelo, el dólar blue también bajó su precio y rompió en los últimos días con la tendencia posicionarse igual o por encima del dólar oficial y mostrará un precio menor. Por eso mismo, este lunes, en el comienzo de las actividades, ambos tipos de dólar valdrán lo mismo.