Confirmado el precio del dólar este lunes 4 de mayo cuando abran los bancos

El dólar volvió a estar en la mira luego de una semana en la que su precio subió de manera importante para luego bajar. Esos movimientos fueron claves para que los bancos más importantes de Argentina confirmaran cuál será el valor de la moneda estadounidense este lunes 4 de mayo.
En los primeros días de la última semana, el dólar llegó a tocar los $1.440, pero para el viernes, su precio había bajado de manera importante y esa fue la referencia que tomaron los bancos a la hora de confirmar al Banco Central el precio que tendrá esta moneda para todos aquellos que deseen cambiar o comprar dólares.
En paralelo, el dólar blue también bajó su precio y rompió en los últimos días con la tendencia posicionarse igual o por encima del dólar oficial y mostrará un precio menor. Por eso mismo, este lunes, en el comienzo de las actividades, ambos tipos de dólar valdrán lo mismo.
A cuánto se venderá el dólar este lunes 4 de mayo en cada banco
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este lunes 4 de mayo:
- Banco Nación: $1.415
- Banco Galicia: $1.415
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.415
- Banco Supervielle: $1.414
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.405
- Banco Patagonia: $1.410
- Banco Hipotecario: $1.405
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.415
- Banco Credicoop: $1.415
- Banco Macro: $1.430
- Banco Piano: $1.405
- Banco de Comercio: $1.405
A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 4 de mayo
Con el dólar a $1.415 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en los arbolitos el dólar blue ya tiene su precio para este lunes 4 de mayo.
Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.400, un precio mucho menor al dólar que ofrece cada banco.