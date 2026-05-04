Se presentó en una comisaría la mujer junto al bebé que estaban desaparecidos hace días

Por el momento se desconoce qué pasará con la mujer, quien está siendo entrevistada, pero sí se activó el protocolo para resguardar al niño, quien tenía droga en sangre tras el análisis en el hospital.

alerta nati, neuquen Estuvo activa la Alerta Nati en Neuquén por el bebé de 4 meses desaparecido.

El caso de la joven madre y el bebé desaparecidos: "Extrema vulnerabilidad"

Las autoridades detallan que es de “extrema vulnerabilidad” la condición de vida de Montesino.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, dispuso que la mujer y el bebé sean examinados por un médico y notificó de la aparición a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como al Juzgado de Familia de Rincón de los Sauces, para que desde esos ámbitos se adopten las medidas que consideren pertinentes.

mujer, desaparecida, bebe Camila Montesino se presentó en una comisaría junto al bebé, por lo que el “Alerta Nati” fue dado de baja.

Ante la aparición de ambas personas, el protocolo “Alerta Nati” emitido por la Policía provincial fue dado de baja.