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En Río Negro

Se presentó en una comisaría la mujer junto al bebé que estaban desaparecidos hace días

Fue en General Roca tras más de 72 horas desaparecidos y de intensa búsqueda. Dicen que es de "extrema vulnerabilidad" la condición de vida de la mujer

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
La mujer y el bebé aparecieron con vida en Río Negro. Habían desaparecido en Neuquén.

La mujer y el bebé aparecieron con vida en Río Negro. Habían desaparecido en Neuquén.

Camila Belén Montesino, de 27 años, se presentó en una comisaría de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, junto con su bebé de 4 meses, Carlos Amir Jeremy Araya, tras más de 72 horas desaparecidos.

Conforme a la información inicial, la mujer se acercó con su bebé de cuatro meses a la Comisaría 31 de General Roca y junto a ella había una mujer, la cual se trata de identificar para saber si está relacionada con su actual pareja, Guillermo Alan Amir Zumelzu (27), quien continúa desaparecido, según publicó Noticias Argentinas.

Por el momento se desconoce qué pasará con la mujer, quien está siendo entrevistada, pero sí se activó el protocolo para resguardar al niño, quien tenía droga en sangre tras el análisis en el hospital.

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Estuvo activa la Alerta Nati en Neuqu&eacute;n por el beb&eacute; de 4 meses desaparecido.

Estuvo activa la Alerta Nati en Neuquén por el bebé de 4 meses desaparecido.

El caso de la joven madre y el bebé desaparecidos: "Extrema vulnerabilidad"

Las autoridades detallan que es de “extrema vulnerabilidad” la condición de vida de Montesino.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, dispuso que la mujer y el bebé sean examinados por un médico y notificó de la aparición a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como al Juzgado de Familia de Rincón de los Sauces, para que desde esos ámbitos se adopten las medidas que consideren pertinentes.

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Camila Montesino se present&oacute; en una comisar&iacute;a junto al beb&eacute;, por lo que el &ldquo;Alerta Nati&rdquo; fue dado de baja.&nbsp;&nbsp;

Camila Montesino se presentó en una comisaría junto al bebé, por lo que el “Alerta Nati” fue dado de baja.

Ante la aparición de ambas personas, el protocolo “Alerta Nati” emitido por la Policía provincial fue dado de baja.

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