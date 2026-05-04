Mujer desaparecida con su bebé: el alarmante dato que acelera la investigación e intensifica la búsqueda

La mujer desaparecida con su bebé dio positivo por cocaína

Este diagnóstico médico no solo agrava la situación legal de la mujer desaparecida, sino que sitúa al bebé en una situación de riesgo sanitario inminente, con posibles secuelas neurológicas y cardíacas si no recibe atención inmediata.

La principal hipótesis que maneja la investigación judicial es que Camila Montesino decidió escapar al ser notificada de los resultados del estudio, sobre todo por lo que sería la pérdida de la tenencia del menor y las posibles consecuencias penales.

alerta nati, neuquen Se activó la alerta NATI con el objetivo de encontrar al bebé.

Se cree que la madre desaparecida no se encuentra sola; las autoridades sospechan que huyó acompañada por su actual pareja. Ambos estarían ocultándose en zonas rurales de la provincia de Neuquén o habrían intentado cruzar hacia Mendoza.

La activación de la alerta NATI

Debido a la gravedad del caso, se ha activado la Alerta NATI, un protocolo de emergencia específico de Neuquén diseñado para la localización inmediata de menores de edad.

Esta búsqueda está contando con distintos rastrillajes específicos, además de una notable labor de inteligencia sobre la pareja por parte de las autoridades.

Las autoridades de Neuquén solicitan que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los implicados se comunique de inmediato con el número de emergencias o la comisaría más cercana.