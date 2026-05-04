Los operativos para dar con el paradero de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo, el bebé Carlos Amir Jeremy Araya, continúan este lunes en la provincia de Neuquén bajo la activación del sistema de emergencia conocido como Alerta Nati. En las últimas horas se conocieron nuevos elementos que orientan la investigación para dar con los desaparecidos.
Alerta Nati activa: desesperada búsqueda de una joven mamá y su bebé desaparecidos
Los desaparecidos, Camila Montesino, de 27 años, y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya, son intensamente buscados. Investigan si el caso está vinculadó a un operativo previo
La denuncia fue realizada el 1° de mayo por el papá del niño, quien indicó que hacía varias horas no tenía contacto ni información sobre el menor. Sin embargo, el origen del caso se remonta a 48 horas antes, cuando personal policial llevó adelante un allanamiento en la vivienda de Montesino.
Durante ese procedimiento, según datos aportados por medios locales, los efectivos hallaron sustancias ilegales en el domicilio. A raíz de esto, la mujer fue sometida a un test toxicológico que dio resultado positivo. Ante la sospecha de que el bebé pudiera haber estado expuesto a drogas a través de la lactancia, se dispuso el traslado de ambos a un centro de salud. Fue en ese contexto cuando la mujer desapareció junto a su hijo, por lo que se presume una fuga.
Si bien no se descarta ninguna hipótesis, una de las principales líneas de investigación indica que la desaparición podría estar relacionada con el temor de Montesino a una posible intervención de la Justicia de Familia tras el resultado del narcotest.
En paralelo, tanto la Policía de Neuquén como la de Río Negro trabajan sobre la posibilidad de que la mujer se haya trasladado a la ciudad de General Roca junto a su actual pareja, Guillermo Alan Amir Zumelzu, también de 27 años. Esta pista surgió a partir del testimonio de una persona que afirmó haber tenido contacto reciente con Montesino y aseguró que ambos “estaban bien”.
Alerta Nati, desaparidos y búsqueda: las claves del caso Montesino
Durante la noche del domingo se realizaron tres allanamientos en viviendas de la localidad de Rincón de los Sauces, aunque los procedimientos no arrojaron resultados que permitan modificar las hipótesis actuales, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Además, se solicitó información a empresas de transporte para determinar si la mujer compró pasajes para salir de la ciudad. También se requirieron datos a organismos como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría de Familia del municipio y el hospital local, instituciones que ya habían intervenido previamente en situaciones vinculadas al grupo familiar.
El Alerta Nati, vigente en este caso, es un protocolo implementado en 2010 en Neuquén para la búsqueda urgente de menores en riesgo. Su activación permite intensificar la difusión de información y coordinar acciones de manera rápida para dar con el paradero de las personas desaparecidas, según publica Noticias Argentinas.
La investigación está en manos de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5, en conjunto con la Fiscalía Única local. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a la mujer y al bebé.