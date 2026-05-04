Alerta Nati activa: desesperada búsqueda de una joven mamá y su bebé desaparecidos

desaparecidos Los detalles del bebé y su mamá, desaparecidos.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, una de las principales líneas de investigación indica que la desaparición podría estar relacionada con el temor de Montesino a una posible intervención de la Justicia de Familia tras el resultado del narcotest.

En paralelo, tanto la Policía de Neuquén como la de Río Negro trabajan sobre la posibilidad de que la mujer se haya trasladado a la ciudad de General Roca junto a su actual pareja, Guillermo Alan Amir Zumelzu, también de 27 años. Esta pista surgió a partir del testimonio de una persona que afirmó haber tenido contacto reciente con Montesino y aseguró que ambos “estaban bien”.

Alerta Nati, desaparidos y búsqueda: las claves del caso Montesino

Durante la noche del domingo se realizaron tres allanamientos en viviendas de la localidad de Rincón de los Sauces, aunque los procedimientos no arrojaron resultados que permitan modificar las hipótesis actuales, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

neuquen Guillermo Alan Amir Zumelzu.

Además, se solicitó información a empresas de transporte para determinar si la mujer compró pasajes para salir de la ciudad. También se requirieron datos a organismos como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría de Familia del municipio y el hospital local, instituciones que ya habían intervenido previamente en situaciones vinculadas al grupo familiar.

El Alerta Nati, vigente en este caso, es un protocolo implementado en 2010 en Neuquén para la búsqueda urgente de menores en riesgo. Su activación permite intensificar la difusión de información y coordinar acciones de manera rápida para dar con el paradero de las personas desaparecidas, según publica Noticias Argentinas.

La investigación está en manos de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5, en conjunto con la Fiscalía Única local. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a la mujer y al bebé.