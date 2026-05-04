Niño de 8 años desaparecido: su familia recibió una noticia que le devuelve las esperanzas

Bruno Gentiletti Bruno Gentiletti, desaparecido en 1997. Ofrecen una fortuna por datos de su paredero.

La actualización del monto responde a un pedido formal realizado el pasado 20 de marzo por la Fiscalía Regional de Rosario, encabezada por el fiscal Damián Cimino. En el documento, se argumentó que, a casi tres décadas del hecho, no se habían recibido datos relevantes que permitieran avanzar en la causa.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, en los primeros momentos se descartó la posibilidad de un ahogamiento, ya que los operativos de búsqueda en la zona no arrojaron resultados en ese sentido. A pesar de los esfuerzos, el paradero del menor sigue siendo un misterio tras 29 años.

Rosario, desaparición, recompensa y Bruno Gentiletti: claves del caso

La medida fue adoptada por el Ministerio de Seguridad de la Nación con el objetivo de incentivar la colaboración de la ciudadanía. La recompensa de $8.000.000 está dirigida a quienes, sin haber participado del hecho, puedan aportar información verificada que ayude a localizarlo.

Al momento de su desaparición, el niño tenía tez blanca, ojos verdes y cabello rubio. Hoy tendría 34 años. Si bien el paso del tiempo vuelve menos precisas las descripciones físicas originales, los investigadores destacan algunos rasgos que podrían resultar útiles: una cicatriz de aproximadamente 3 centímetros en el omóplato derecho y una leve desviación en el tabique nasal producto de una operación realizada ocho meses antes del hecho.

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Las autoridades también cuentan con imágenes actualizadas mediante técnicas de progresión de edad, que buscan reflejar cómo sería su apariencia en la actualidad.

Quienes dispongan de información pueden comunicarse de forma anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago será efectuado por el Ministerio de Seguridad o en el lugar que determine la autoridad competente.

El caso de Gentiletti continúa siendo uno de los más emblemáticos en la provincia de Santa Fe y mantiene abierta la búsqueda de respuestas tras casi tres décadas sin novedades.