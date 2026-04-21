Jubilados desaparecidos de Chubut: qué se sabe de la recompensa que ofrece el Ministerio de Seguridad

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Esta zona inhóspita, sin señal de celular y de muy difícil acceso, no forma parte de la ruta lógica hacia Camarones. La camioneta estaba cerrada con llave, sin signos de violencia y con las pertenencias de ambos intactas, incluyendo dinero, una carpa y provisiones.

A pesar de los intensos rastrillajes con perros y brigadas especializadas en los alrededores, los investigadores no encontraron ni un solo rastro de la pareja de jubilados desaparecidos.

Las familias de los jubilados desaparecidos, quienes no han dejado de visibilizar la situación en los medios de comunicación y redes sociales, denuncian una falta de avances significativos y rechazan de plano la hipótesis de que se hayan adentrado en ese terreno peligroso por voluntad propia. En este contexto de incertidumbre profunda y ante la urgencia de destrabar la causa judicial, el Gobierno Nacional mantiene activa una convocatoria pública, apuntando a quebrar cualquier posible pacto de silencio o a conseguir ese testimonio clave que los forenses no han podido hallar.

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Jubilados desaparecidos de Chubut: qué pasó con la recompensa

Para lograr este objetivo y dar un nuevo impulso a la búsqueda, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 5.000.000 de pesos por cada uno de los jubilados desaparecidos. Esto representa un fondo total de 10 millones de pesos destinado a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictivo, puedan brindar información certera, útil y verificable que conduzca a la localización de Juana y Pedro.

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Dónde llamar por datos sobre los jubilados desaparecidos de Chubut

Quienes posean datos concretos sobre los jubilados desaparecidos de Chubut, pueden comunicarse de manera totalmente anónima y segura llamando a la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas.

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Todo el procedimiento legal está diseñado bajo estrictos protocolos para resguardar la identidad de los informantes, garantizando que el pago se realice previo informe de la autoridad judicial sobre la veracidad de la información aportada. Mientras tanto, el ruego de sus seres queridos sigue intacto: no naturalizar la ausencia y no abandonar la búsqueda hasta saber qué pasó realmente.