Cuatro presos del penal San Felipe, en Capital, terminaron en el Hospital Lagomaggiore luego de una riña ocurrida en un pabellón. Los penitenciarios tuvieron que intervenir rápidamente para evitar una revuelta en la cárcel. No informaron sobre los motivos de la pelea.
Cuatro presos del penal San Felipe fueron internados tras una pelea ocurrida en un pabellón
Ocurrió en el Módulo 7B del penal San Felipe, en Capital. El Servicio Penitenciario intervino, pero 4 presos quedaron heridos y fueron llevados al hospital
El inconveniente ocurrió durante la tarde del lunes en el Módulo 7B del complejo San Felipe, ubicado justo detrás del Polo Judicial, en Capital.
Cuando los agentes penitenciarios escucharon los gritos entraron de inmediato para terminar con la riña y evitar un inconveniente mayor en el pabellón.
Tras activarse el protocolo con la participación de los grupos especiales para este tipo de situaciones, controlaron la riña y cada interno quedó en su correspondiente celda para restablecer el orden.
Presos internados tras una riña
Luego de volver a cada interno a su celda, constataron que 4 de ellos estaban heridos. Fueron llevados al área de Sanidad de San Felipe donde definieron que era necesario el traslado de los mismos a un hospital para una mejor atención.
Así fue como se montó un operativo especial para llevar a los reos al Hospital Lagomaggiore, donde fueron asistidos por las heridas y golpes que sufrieron como consecuencia de la riña.
Luego de la revisión médica, 3 de ellos fueron dados de alta y regresaron al penal, mientras que uno quedó internado por lesiones más severas, pero está fuera de peligro.
Mientras, las autoridades del Servicio Penitenciario investigan cuál fue la causa que originó la pelea entre los presos del Módulo 7B del penal San Felipe.