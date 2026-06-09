Cuatro presos del penal San Felipe fueron internados tras una pelea ocurrida en un pabellón

forma nueva fuerza servicio penitenciario mendoza Los penitenciarios ingresaron al pabellón donde un grupo de presos protagonizó una pelea, de los cuales 4 terminaron heridos. Imagen ilustrativa.

Tras activarse el protocolo con la participación de los grupos especiales para este tipo de situaciones, controlaron la riña y cada interno quedó en su correspondiente celda para restablecer el orden.

Presos internados tras una riña

Luego de volver a cada interno a su celda, constataron que 4 de ellos estaban heridos. Fueron llevados al área de Sanidad de San Felipe donde definieron que era necesario el traslado de los mismos a un hospital para una mejor atención.

Así fue como se montó un operativo especial para llevar a los reos al Hospital Lagomaggiore, donde fueron asistidos por las heridas y golpes que sufrieron como consecuencia de la riña.

Luego de la revisión médica, 3 de ellos fueron dados de alta y regresaron al penal, mientras que uno quedó internado por lesiones más severas, pero está fuera de peligro.

Mientras, las autoridades del Servicio Penitenciario investigan cuál fue la causa que originó la pelea entre los presos del Módulo 7B del penal San Felipe.