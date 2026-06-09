Revolución en la construcción: casas económicas y listas en 5 días sin ladrillos ni steel frame

La industria de la construcción atraviesa una etapa de cambios impulsada por nuevas tecnologías que buscan hacer más eficientes los proyectos habitacionales, con las casas como principales protagonistas.
Entre las innovaciones que más interés despiertan durante 2026 aparecen los ladrillos de plástico reciclado, un sistema que propone una alternativa diferente a los métodos tradicionales y que permite reducir los tiempos de construcción.
Estos bloques son fabricados a partir de residuos plásticos recuperados que atraviesan procesos de clasificación, limpieza, trituración y fundición hasta transformarse en piezas diseñadas para el ensamblaje de viviendas y otras estructuras. Su principal particularidad es el formato modular: las piezas encajan entre sí mediante un mecanismo similar al de un rompecabezas, agilizando gran parte del trabajo en obra.
Gracias a este sistema, una casa de pequeñas dimensiones puede completarse en apenas 5 días, un plazo absolutamente menor al que demandan las construcciones convencionales.
Casa propia: una alternativa que combina rapidez, ahorro y sustentabilidad
Además de acelerar los tiempos, la tecnología apunta a reducir costos generales del proyecto. La menor necesidad de mano de obra, la disminución de materiales complementarios y la reducción de desperdicios durante la construcción aparecen entre las principales ventajas.
Desde el punto de vista ambiental, el sistema también busca ofrecer una solución sustentable. Cada vivienda construida con estos bloques reutiliza una importante cantidad de plástico que, de otro modo, podría terminar en basurales o convertirse en contaminación. A esto se suma una menor demanda de materiales tradicionales, cuya producción suele requerir elevados niveles de energía y recursos naturales, tal como publica TN.
Otro aspecto valorado es la resistencia del material frente a la humedad, las plagas y el desgaste provocado por factores externos. Al no absorber agua, reduce el riesgo de filtraciones, moho y deterioro asociado a ambientes húmedos.
Pese al creciente interés que genera, especialistas recuerdan que antes de adoptar este tipo de sistemas es fundamental verificar certificaciones de calidad, analizar el comportamiento térmico y acústico de los materiales y evaluar su desempeño según las condiciones climáticas de cada región.
Aunque todavía convive con métodos constructivos tradicionales, el avance de los ladrillos de plástico reciclado refleja una tendencia cada vez más fuerte: la búsqueda de viviendas más rápidas de construir, eficientes y con menor impacto ambiental.