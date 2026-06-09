Revolución en la construcción: casas económicas y listas en 5 días sin ladrillos ni steel frame

Gracias a este sistema, una casa de pequeñas dimensiones puede completarse en apenas 5 días, un plazo absolutamente menor al que demandan las construcciones convencionales.

Casa propia: una alternativa que combina rapidez, ahorro y sustentabilidad

Además de acelerar los tiempos, la tecnología apunta a reducir costos generales del proyecto. La menor necesidad de mano de obra, la disminución de materiales complementarios y la reducción de desperdicios durante la construcción aparecen entre las principales ventajas.

casa plastico 2 Una casa hecha con ladrillos de plástico reciclado, la opción que busca su lugar en el mundo de la construcción. Foto: archivo

Desde el punto de vista ambiental, el sistema también busca ofrecer una solución sustentable. Cada vivienda construida con estos bloques reutiliza una importante cantidad de plástico que, de otro modo, podría terminar en basurales o convertirse en contaminación. A esto se suma una menor demanda de materiales tradicionales, cuya producción suele requerir elevados niveles de energía y recursos naturales, tal como publica TN.

Otro aspecto valorado es la resistencia del material frente a la humedad, las plagas y el desgaste provocado por factores externos. Al no absorber agua, reduce el riesgo de filtraciones, moho y deterioro asociado a ambientes húmedos.

Reciclado de plásticos en Junín En Junín, Mendoza, se realiza el reciclado de plásticos. De allí salen muchos ladrillos para la construcción. Foto: archivo

Pese al creciente interés que genera, especialistas recuerdan que antes de adoptar este tipo de sistemas es fundamental verificar certificaciones de calidad, analizar el comportamiento térmico y acústico de los materiales y evaluar su desempeño según las condiciones climáticas de cada región.

Aunque todavía convive con métodos constructivos tradicionales, el avance de los ladrillos de plástico reciclado refleja una tendencia cada vez más fuerte: la búsqueda de viviendas más rápidas de construir, eficientes y con menor impacto ambiental.