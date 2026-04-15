Jubilados desaparecidos de Chubut: el testimonio crucial que los investigadores no logran resolver

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Jubilados desaparecidos de Chubut: una pista que se diluyó con el tiempo

Aunque en los primeros días de la búsqueda de los jubilados desaparecidos, este testimonio obligó a las autoridades a focalizar recursos en la zona del basural e intentar conectar el caso con denuncias previas sobre intentos de robo en ese sector, el dato terminó siendo anecdótico para el avance real de la causa. Los motivos por los cuales esta pista no cambió el rumbo de la investigación son concretos:

Falta de respaldo fílmico: pese al exhaustivo relevo de cámaras de seguridad públicas y privadas en el cuadrante señalado por el testigo, los investigadores nunca lograron conseguir una imagen que acreditara la presencia de la camioneta de los jubilados desaparecidos saliendo de la escombrera con esos dos sujetos a bordo.

de los saliendo de la escombrera con esos dos sujetos a bordo. El hallazgo del vehículo: la Hilux finalmente fue encontrada encajada en el barro en el inhóspito Cañadón de Visser, muy lejos de la ruta lógica que debían tomar y en un terreno off-road de extrema dificultad. Las huellas y el escenario en el lugar del hallazgo no terminaron de conectar con la hipótesis de los dos hombres en el basural.

Sin rastros de Pedro y Juana: a pesar de los intensos rastrillajes en un área natural protegida inmensa y hostil de más de 90.000 hectáreas (Rocas Coloradas y alrededores), el testimonio no aportó coordenadas útiles que permitieran dar con el paradero de la pareja.

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Misterio absoluto por el paradero de los jubilados desaparecidos de Chubut

Hoy, la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales se mantiene como un verdadero misterio, a seis meses de sus ausencias en Comodoro Rivadavia, Chubut.

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La pista del basural quedó archivada en la memoria colectiva como una de las tantas versiones desconcertantes de un caso que, lamentablemente, sigue sin respuestas y sin un cambio de rumbo a la vista.