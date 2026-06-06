Él es ingeniero en petróleo. Ella es docente. Sostuvieron una relación amorosa durante varios años pero se terminó. Sin embargo, el hombre le continuó mandando mensajes que eran para nada amables. Todo lo contrario: se trató de una sextorsión. Así lo admitió y fue condenado en los últimos por la Justicia. Ahora, deberá cumplir una serie de reglas de conducta para no ir a la cárcel.
Condenaron a un ingeniero por sextorsión a una docente: "Mando todo a mi contacto de la DGE"
El hombre de 54 años envió mensajes de sextorsión a su expareja y terminó condenado a 2 años de prisión en suspenso y una prohibición de acercamiento
La historia judicial comenzó el 5 de septiembre pasado luego de una denuncia que realizó la víctima, una docente de 28 años. En esa presentación, que luego amplió mediante una declaración testimonial, explicó que desde hacía un tiempo se había separado de su pareja y llevaban 4 meses sin verse.
Pero durante ese lapso de tiempo, José Alejandro Figueroa, nacido en Perú pero radicado en Chacras de Coria, le insistió con volver a tener encuentros sexuales. Ante la respuesta negativa, comenzó la sextorsión.
La investigación por sextorsión
Según declaró la víctima y también aportó información de su teléfono celular, durante varios días el ingeniero peruano de 54 años la estuvo llamando. Ante la falta de respuestas, el 5 de septiembre le envió una serie de mensajes que concretaron el delito.
En líneas generales, el hombre comenzó a amenazar a la docente con subir imágenes y videos que tenía de encuentros íntimos. No sólo prometía viralizarlos en redes sociales y sitios webs, sino que también hablaría con autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) para que la aparte de un cargo.
En el expediente penal se constató que envió mensajes como "conmigo no se jode", "ya subí algunas fotos tuyas a miembros.triocontactos.com y en la página web Putas de Luzuriaga. Buscá, así te vas a hundir". "Quiero que te dé un ataque, vas a dejar de dar clases. Tengo más contactos que vos con las supervisoras baratas. Mando todo a mi contacto en la DGE", continuó el ingeniero.
El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Violencia de Género. El hombre fue imputado el 10 de septiembre por el delito de coacciones agravadas. Se realizó un allanamiento en su domicilio en Chacras de Coria donde se secuestró un teléfono celular Iphone 16 y se extrajeron los datos que confirmaron la conversación. Al ser un delito excarcelable y no tener antecedentes penales, recuperó su libertad.
En los últimos días, José Alejandro Figueroa logró un acuerdo con la Fiscalía y con la víctima para realizar un juicio abreviado. El hombre fue condenado a 2 años de prisión en suspenso tras admitir haber cometido la sextorsión. Quedó libre pero sujeto a ciertas normas de conducta, entre ellas la utilización de una pulsera dual para constatar que no se acercará a menos de 300 metros de la víctima.