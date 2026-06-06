Condenaron a un ingeniero por sextorsión a una docente: "Mando todo a mi contacto de la DGE"

MPF2.jpeg La Justicia logró la condena en el caso de sextorsión.

La investigación por sextorsión

Según declaró la víctima y también aportó información de su teléfono celular, durante varios días el ingeniero peruano de 54 años la estuvo llamando. Ante la falta de respuestas, el 5 de septiembre le envió una serie de mensajes que concretaron el delito.

En líneas generales, el hombre comenzó a amenazar a la docente con subir imágenes y videos que tenía de encuentros íntimos. No sólo prometía viralizarlos en redes sociales y sitios webs, sino que también hablaría con autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) para que la aparte de un cargo.

En el expediente penal se constató que envió mensajes como "conmigo no se jode", "ya subí algunas fotos tuyas a miembros.triocontactos.com y en la página web Putas de Luzuriaga. Buscá, así te vas a hundir". "Quiero que te dé un ataque, vas a dejar de dar clases. Tengo más contactos que vos con las supervisoras baratas. Mando todo a mi contacto en la DGE", continuó el ingeniero.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Violencia de Género. El hombre fue imputado el 10 de septiembre por el delito de coacciones agravadas. Se realizó un allanamiento en su domicilio en Chacras de Coria donde se secuestró un teléfono celular Iphone 16 y se extrajeron los datos que confirmaron la conversación. Al ser un delito excarcelable y no tener antecedentes penales, recuperó su libertad.

En los últimos días, José Alejandro Figueroa logró un acuerdo con la Fiscalía y con la víctima para realizar un juicio abreviado. El hombre fue condenado a 2 años de prisión en suspenso tras admitir haber cometido la sextorsión. Quedó libre pero sujeto a ciertas normas de conducta, entre ellas la utilización de una pulsera dual para constatar que no se acercará a menos de 300 metros de la víctima.