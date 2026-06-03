Aniversario de Ni Una Menos: la situación del único imputado por femicidio en Mendoza en lo que va de 2026

carla magallanes femicidio san martin La víctima del femicidio en San Martín.

El femicidio en San Martín

El martes 21 de abril pasado, el cadáver de Carla Magallanes fue encontrado en su casa ubicada en Buen Orden, San Martín. El cuerpo tenía varios golpes pero la herida mortal fue un profundo corte en el cuello que atravesó hasta la médula, producido por un cuchillo de 24 centímetros de largo.

Los primeros testigos apuntaron a que la mujer estaba en pareja con Gabriel Trejo desde hacía 3 años aproximadamente y convivía en ese domicilio hacía 1 año. Pero lo más importante: el viernes anterior al hallazgo habían escuchado una fuerte discusión entre ambos. El lapso temporal es coincidente con el estado de descomposición que tenía el cuerpo.

Gabriel Trejo también tuvo una actitud que puede tomarse como evasiva: escapó del domicilio donde vivía y se mudó a una casa ubicada en Rivadavia, departamento donde también solía moverse. Allí fue detenido horas después del hallazgo del cadáver de la madre de 3 hijas -dos de ellas son mellizas- e imputado por el femicidio.

gabriel eduardo Trejo femicidio san martin Gabriel Trejo arriesga una pena de prisión perpetua por el femicidio.

Los otros 3 asesinatos de mujeres

Si bien no están calificadas legalmente como femicidio -al no probarse un contexto de violencia de género-, en Mendoza ocurrieron los crímenes de otras 3 mujeres en lo que va de este 2026.

La primera mujer asesinada en el año fue Cinthia Romina Landi (39), quien el 4 de enero recibió un disparo al quedar en medio de una pelea entre trapitos y un grupo de personas que asistía al boliche Queen, en Guaymallén. Lautaro Stagnoli (23) y su primo Benjamín Brahim Alaniz (26), están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Siete días después se encontró el cuerpo de Silvia Susana Rodríguez (74) en su casa ubicada en un barrio privado en El Challao. En el lugar estaban su hijo adoptivo, Juan Manuel Ramírez (35), junto a una trabajadora sexual, Noelia Valeria Orellano (37). La tesis acusatoria es que los sospechosos, en un estado de consumo frenético de drogas, mataron a la mujer para robarle algunas pertenencias y venderlas.

El otro crimen que no está calificado como femicidio es el de Mariana Iris Gutiérrez (72), la reconocida docente jubilada de Junín que fue encontrada sin vida y calcinada en su casa. El principal sospechoso es uno de sus 3 hijos, David Enrique Demaldé (46), imputado por homicidio agravado por el vínculo -también arriesga una pena de prisión perpetua-.