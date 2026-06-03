Este miércoles se cumplen 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos. En Mendoza, el movimiento se hará sentir una vez más con una movilización que copará las calles del centro desde las 18.30. En ese sentido, las estadísticas judiciales sobre violencia de género marcan que se cometieron 4 crímenes de mujeres en la provincia en el primer semestre del año, aunque uno sólo de ellos está calificado como femicidio.
Aniversario de Ni Una Menos: la situación del único imputado por femicidio en Mendoza en lo que va de 2026
En Mendoza se han registrado 4 asesinatos de mujeres en lo que va del año, pero sólo uno de ellos está calificado como femicidio
Gabriel Eduardo Trejo (38) es el único hombre que este año fue imputado en Mendoza por homicidio agravado por mediar violencia de género -lo que popularmente se conoce como femicidio-. El hombre está sindicado como el autor del crimen de su pareja, Carla Johana Magallanes (36), quien fue degollada en un domicilio ubicado en San Martín el viernes 17 de abril pasado.
El presunto femicida se encuentra desde entonces alojado en el complejo penitenciario San Felipe. El fiscal departamental, Martín Scattareggi, ya solicitó la prisión preventiva del acusado y el próximo 10 de junio se realizará una audiencia donde la jueza María del Valle Sierra analizará todas las pruebas del expediente para determinar si son suficientes.
El femicidio en San Martín
El martes 21 de abril pasado, el cadáver de Carla Magallanes fue encontrado en su casa ubicada en Buen Orden, San Martín. El cuerpo tenía varios golpes pero la herida mortal fue un profundo corte en el cuello que atravesó hasta la médula, producido por un cuchillo de 24 centímetros de largo.
Los primeros testigos apuntaron a que la mujer estaba en pareja con Gabriel Trejo desde hacía 3 años aproximadamente y convivía en ese domicilio hacía 1 año. Pero lo más importante: el viernes anterior al hallazgo habían escuchado una fuerte discusión entre ambos. El lapso temporal es coincidente con el estado de descomposición que tenía el cuerpo.
Gabriel Trejo también tuvo una actitud que puede tomarse como evasiva: escapó del domicilio donde vivía y se mudó a una casa ubicada en Rivadavia, departamento donde también solía moverse. Allí fue detenido horas después del hallazgo del cadáver de la madre de 3 hijas -dos de ellas son mellizas- e imputado por el femicidio.
Los otros 3 asesinatos de mujeres
Si bien no están calificadas legalmente como femicidio -al no probarse un contexto de violencia de género-, en Mendoza ocurrieron los crímenes de otras 3 mujeres en lo que va de este 2026.
La primera mujer asesinada en el año fue Cinthia Romina Landi (39), quien el 4 de enero recibió un disparo al quedar en medio de una pelea entre trapitos y un grupo de personas que asistía al boliche Queen, en Guaymallén. Lautaro Stagnoli (23) y su primo Benjamín Brahim Alaniz (26), están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Siete días después se encontró el cuerpo de Silvia Susana Rodríguez (74) en su casa ubicada en un barrio privado en El Challao. En el lugar estaban su hijo adoptivo, Juan Manuel Ramírez (35), junto a una trabajadora sexual, Noelia Valeria Orellano (37). La tesis acusatoria es que los sospechosos, en un estado de consumo frenético de drogas, mataron a la mujer para robarle algunas pertenencias y venderlas.
El otro crimen que no está calificado como femicidio es el de Mariana Iris Gutiérrez (72), la reconocida docente jubilada de Junín que fue encontrada sin vida y calcinada en su casa. El principal sospechoso es uno de sus 3 hijos, David Enrique Demaldé (46), imputado por homicidio agravado por el vínculo -también arriesga una pena de prisión perpetua-.