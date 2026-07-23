Quién es el hombre polaco con pedido de captura por el femicidio de Luciana Ojeda en Córdoba

Pero a los hermanos de Luciana no les cerraba el hombre. Lo veían como alguien violento. Incluso, una vez había golpeado a un familiar estando ebrio y días antes del crimen irrumpió en una casa y rompió con un martillo algunas pertenencias de Luciana, entre ellas su teléfono celular. Una compañera de trabajo de la víctima contó que ella le había contado que era golpeada y que presentaba lesiones en los brazos. Todo obra de Korzeniecki.

Claudia, la hermana de la víctima, también lo describió como alguien controlador y manifestó que días antes del femicidio, Luciana le contó que había terminado su historia con el hombre polaco que había formado parte de su vida por diez meses: "No va más esta relación, yo quiero estar tranquila", le dijo.

Luciana Ojeda y el acusado eran pareja hacía 10 meses.

El femicidio de Luciana Ojeda

Sin embargo, el cuerpo de Luciana Ojeda fue encontrado el 15 de julio en el departamento en el que convivía con Korzeniecki. El mismo hombre y el encargado del edificio lalmaron a la Policía y al Servicio de Emergencia Coordinado, pero nada se pudo hacer para salvarla.

En un primer momento, se investigó el hecho como una muerte dudosa, pero tras los resultados de la autopsia y otras pruebas, se cambió la carátula a femicidio y todas las luces apuntaron a Korzeniecki.

La investigación la lleva adelante el fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno, que pidió la captura internacional de quien fuera pareja de Luciana Ojeda y al que se lo ve como el principal sospechoso del femicidio.