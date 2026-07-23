Luciana Ojeda tenía 36 años cuando murió. Su cuerpo fue encontrado el 15 de julio, hace ocho días. Por el crimen, hay un pedido de captura internacional contra un ciudadano polaco llamado Jan Korzeniecki de 45 años. Como suele suceder, tras el hecho, algunas personas dijeron creer que la relación entre ambos podía terminar en violencia y fue peor, terminó en un femicidio, el mayor grado de violencia.
Quién es el hombre polaco con pedido de captura por el femicidio de Luciana Ojeda en Córdoba
El hombre tiene pedido de captura internacional y se lo busca por el femicidio de una mujer llamada Luciana Ojeda. El hecho ocurrió en Córdoba
La joven cordobesa se encontraba en pareja hace diez meses con Korzeniecki. De hecho, el hombre polaco estuvo en Argentina hace unos días, quizás aún lo esté. Era la tercera vez que venía a verla. Pero esta vez todo terminó en tragedia.
La historia de un romance y un femicidio
La pareja se había conocido a través de redes sociales. La primera vez que el ciudadano polaco vino a Argentina, lo hizo sin que ella lo supiera. Fue toda una sorpresa. El 6 de julio pasado, el hombre vino por tercera vez. Se instalaron en un departamento de calle Ituzaingó al 700 en Nueva Córdoba. La idea era quedarse por un mes ahí y buscar una casa. Él decía que esta vez, su idea era quedarse.
Pero a los hermanos de Luciana no les cerraba el hombre. Lo veían como alguien violento. Incluso, una vez había golpeado a un familiar estando ebrio y días antes del crimen irrumpió en una casa y rompió con un martillo algunas pertenencias de Luciana, entre ellas su teléfono celular. Una compañera de trabajo de la víctima contó que ella le había contado que era golpeada y que presentaba lesiones en los brazos. Todo obra de Korzeniecki.
Claudia, la hermana de la víctima, también lo describió como alguien controlador y manifestó que días antes del femicidio, Luciana le contó que había terminado su historia con el hombre polaco que había formado parte de su vida por diez meses: "No va más esta relación, yo quiero estar tranquila", le dijo.
El femicidio de Luciana Ojeda
Sin embargo, el cuerpo de Luciana Ojeda fue encontrado el 15 de julio en el departamento en el que convivía con Korzeniecki. El mismo hombre y el encargado del edificio lalmaron a la Policía y al Servicio de Emergencia Coordinado, pero nada se pudo hacer para salvarla.
En un primer momento, se investigó el hecho como una muerte dudosa, pero tras los resultados de la autopsia y otras pruebas, se cambió la carátula a femicidio y todas las luces apuntaron a Korzeniecki.
La investigación la lleva adelante el fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno, que pidió la captura internacional de quien fuera pareja de Luciana Ojeda y al que se lo ve como el principal sospechoso del femicidio.
En pocas palabras
- Jan Korzeniecki: Un ciudadano polaco de 45 años tiene pedido de captura internacional por femicidio.
- Femicidio de Luciana Ojeda: La víctima, de 36 años, fue encontrada muerta en su departamento en Córdoba.
- Investigación en curso: El fiscal Gonzalo Berrotarán Romano busca al sospechoso, su expareja.