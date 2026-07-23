La muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell causó una gran preocupación. Esto se debe a que lo que comenzó como un accidente, ha desencadenado una investigación por un posible homicidio y la señalada es la madre de la niña.
Investigan la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: su madre estuvo sospechada del deceso de otras 2 hijas en el pasado
Una niña de 2 años falleció por una supuesta broncoaspiración cuando tomaba la mamadera pero hay sospechas sobre la madre, la que ya fue absuelta por la muerte de otras dos hijas
La nena de 2 años, que este sábado iba a cumplir tres, murió, según la madre, porque se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera. La versión era posible, pero los antecedentes de la madre hicieron que desde la justicia se ordene una investigación mientras se esperan los resultados de la autopsia.
Las sospechas sobre la madre
Lo que pudo pasar como un accidente fatal casero se complicó cuando se supo que la madre de la nena, de 44 años, había sido ya juzgada en el 2018 por la muerte de una hija de 11 meses ocurrida en el 2016 en Mar del Plata. En aquel momento, ella y su pareja estuvieron presos dos años hasta que la Justicia consideró que no había pruebas para condenarlos por la muerte de la niña, ni señales de que esta haya sido maltratada o abusada.
Lo curioso es que en el 2013 también se les murió una bebé de seis meses. En aquella oportunidad, los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o de abuso sexual, atribuyendo las muertes a complicaciones respiratorias.
Tras ser absuelta de la muerte de su bebé de once meses, la mujer se mudó a Villa Gesell y armó una nueva pareja, con la que tuvo dos hijos más, entre ellos, la pequeña de 2 años recientemente fallecida.
Ambos casos, a pesar de que en los dos resultaron absueltos, crearon dudas en los investigadores, por lo que decidieron pedir una autopsia de la nena, mientras que los reflectores de la fiscalía apuntan hacia la madre de la pequeña niña de 2 años.
En pocas palabras
- Investigan muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell; la madre ya fue absuelta por el deceso de otras dos hijas.
- La principal hipótesis es la broncoaspiración, pero se espera la autopsia.
- La mujer, de 44 años, tiene antecedentes por la muerte de dos bebés en 2013 y 2016.