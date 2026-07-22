Muerte de Kaylee Hottle, la actriz de Godzilla vs. Kong: se filtró el llamado al 911

La actriz se había hecho conocida a través de la saga de Kong.

Quién era Kaylee Hottle

La joven actriz nació en el 2007. Su carrera empezó actuando en un anuncio en el año 2017 para un app de traducción de señas. Pero su popularidad se dio con su papel en la saga de King Kong, donde interpretaba a una joven que establecía un vínculo con King Kong a través del lenguaje de señas.

Además, la joven compartía películas con un reparto de lujo, entre los que están Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González, Rebecca Hall y otros. Asimismo, también participó en un capítulo de la seria Magnum y fue nominada en el 2024 al premio Saturn Awards a la Mejor Actriz Joven en una Película por su actuación en Godzilla x Kong: The New Empire.

Qué dice la llamada de auxilio y cómo fue el accidente

En la llamada hecha al 911 y en la comunicación de los oficiales que respondieron a la llamada hay varios momentos que erizan la piel. Uno de ellos es cuando uno de los policías, manteniendo la calma, pide un intérprete de lengua de señas para poder comunicarse con la joven.

Pero en la llamada también se dan detalles del accidente y de los daños sufridos por el auto en el que viajaba la joven, que según el comunicado de prensa, viajaba en un auto Honda Accord con un joven de 19 años, que se desvió hacia el lado derecho del camino y chocó contra una alcantarilla. Para los investigadores, el accidente se debió a que el joven viajaba a exceso de velocidad y eso terminó provocando el choque en el que la joven actriz terminó con heridas que le causaron la muerte mientras era llevada al hospital.

Kaylee Hottle, la joven actriz que murió tras un accidente.

Transcripción de la comunicación del operador del 911 por el accidente en el que murió Kaylee Hottle

Operador: Primeros respondedores, atiendan reporte de vehículo sospechoso. 11410 Windsor Road. En Dave’s Court, espacio físico... 37 a 53.

Operador: 11515 Windsor Road, entre Twin Flower Drive y Oriel Drive. Persona inconsciente, no respira. Código 256.

Oficial: Esto es el resultado de un accidente vehicular. La paciente está inconsciente, solicito al Departamento del Alguacil (Sheriff) con urgencia.

Oficial: Solicito servicios médicos de emergencia y una ambulancia. ¿Pueden consultar con la ciudad si tienen a alguien trabajando que sepa lenguaje de señas? Daños graves en la parte delantera. A unos 3 metros fuera de la ruta, dentro de una canaleta/alcantarilla. (...)

Kaylee Hottle en el estreno de "Godzilla x Kong: The New Empire" en Los Ángeles, el 25 de marzo de 2024. (Foto: AP/Richard Shotwell/Invision)

Oficial: Otra ambulancia aquí para el conductor. Se queja de parece que dolor en la pierna derecha y también en las costillas.

Operador: Trooper 3, van a tener un campo de béisbol grande al lado de la escuela. Sin obstrucciones aéreas, solo una cerca de alambre alrededor.

Oficial: Al parecer ella está aquí de visita, y los amigos con los que anda no tienen ningún contacto de su familia ni ninguna información.

Operador: Si alguien tiene acceso al intérprete. Unidad 319, Unidad de Paramédicos 311, Unidad 902 respondiendo. Autumn Lake Healthcare, 347 Mountain View Drive, Habitación 100. Persona inconsciente, no respira. Código 333.

Oficial: Emergencias, vuelvan aquí por el segundo individuo, porque necesita revisión, le duelen las costillas.

Kaylee Hottle, una de las búsquedas más populares en Google

La muerte de Kaylee Hottle provocó que su persona fuera una de las más buscadas en Argentina. Según Google Trends, el fallecimiento después de un accidente provocó que la actriz fuese tendencia en las búsquedas en Argentina por personas que buscaban saber quién era la actriz de Kong que había muerto.

La búsqueda por Kaylee Hottle en Google se disparó después de la muerte de la joven.

De hecho, la mayoría de las consultas relacionadas a su muerte llevan su nombre o la mención de las películas de Kong, según Google Trends: