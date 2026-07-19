La relación del actor español Antonio Banderas con Argentina es muy peculiar, ya que no solo ha trabajado con diversos actores denuestro país, sino que además en varias ocasiones se ha definido como un fanático de nuestra cultura.
Antonio Banderas y un emotivo posteo de un corazón dividido entre España y Argentina
El actor español Antonio Banderas publicó un mensaje de unidad y hermandad antes del partido entre Argentina y España
El fútbol puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros, y las redes sociales se han llenado de publicaciones donde se critica con duras palabras al equipo contrario. Es por este motivo que el reconocido actor español Antonio Banderas eligió usar sus redes sociales para enviar un mensaje de amistad, hermandad y cariño con motivo del partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026.
¿Qué escribió Antonio Banderas en sus redes sociales?
Hola amigos.
Hoy es la final del Campeonato del Mundo de Fútbol.
Naturalmente quiero que gane España, pero también el fútbol y todo aquello que une a nuestros dos países.
Durante un rato España y Argentina serán rivales. Después volverán a ser lo que siempre han sido para mí: dos pueblos hermanos.
Quizá suene tonto decir esto, pero siento la necesidad de expresar que, pase lo que pase, yo seguiré admirando a los inmensos artistas argentinos con los que he tenido el privilegio de trabajar, seguiré admirando a sus jugadores de fútbol y, por supuesto, seguiré queriendo a mis muchos amigos de Argentina y a todo un país al que me siento profundamente unido.
El deporte tiene esa maravillosa capacidad de enfrentarnos sin dividirnos, de competir sin dejar de respetarnos y de recordarnos que la verdadera victoria nunca debería pertenecer al odio, sino a la admiración.
Que gane quien mejor juegue. Y que, cuando el árbitro señale el final, celebremos todos algo mucho más importante que un resultado: la amistad entre dos países que hablan el mismo idioma, y la oportunidad que nos da la vida para con el buen comportamiento de jugadores e hinchas, de dar ejemplo, de enorgullecer y hacer brillar a las comunidades hispanas de todo el mundo.
Si así es, ambos habremos ganado esa final.