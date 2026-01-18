Antonio Banderas hará de Diego Maradona de una forma peculiar en su nueva película: de qué trata

Antonio Banderas.jpg Antonio Banderas, uno de los máximos exponentes del cine español.

El entrenador del equipo rival del Armadillo United, los Champions, será Danny Trejo (quien ya trabajó con Banderas en producciones como "Mini Espías", "Desperado" y "Abierto hasta el amanecer").

Este drama deportivo contará con la dirección de dirigido por Alan Jacobs ("Down for Life"), quien también está a cargo del guión.

A la película también se sumarán las actuaciones de Rubén Blades y Danay García, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El cantautor panameño le dará vida al entrenador Yepez, exestrella profesional del balompié que lidera al Armadillo United. Por su parte, la actriz de "Fear the Walking Dead" será DeeDee, la madre de Dante.

I'm truly delighted to join this exciting project with such an exquisite cast—some of my favorite artists in the world. My third movie with @officialdannytrejo, my first movie with @ruben.blades since our 7 seasons in @feartwd, and sweet @antoniobanderas … now you're stuck with me. LOL And much love to our badass producer @speedyhazelnut and to our awesome writer/director Alan Jacobs for putting together such a beautiful project. I'm so excited to bring this story to life! #armadillounited #movie #thisishappening #workflow Never forget the magic!

La película comenzará su rodaje en marzo, en un estudio de Texas (Estados Unidos), y posteriormente se filmarán escenas adicionales en locaciones de España y Brasil. La producción de "Armadillo United" detalló que colaboran de manera cercana con el Houston Dynamo, equipo que sumará alrededor de treinta jugadores y entrenadores para las secuencias futbolísticas.