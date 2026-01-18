Antonio Banderas es uno de los actores más importantes no solo del cine en español, sino también de la industria mundial. Gracias a su carisma y talento ha logrado conquistar Hollywood y posicionarse como uno de los intérpretes más taquilleros.
Antonio Banderas hará de Diego Maradona de una forma peculiar en su nueva película: de qué trata
Ahora el actor oriundo de Málaga se prepara para su nueva película, la cual ya está sorprendiendo a todo el mundo ya que Banderas se pondrá en la piel de uno de los jugadores de fútbol más importantes de la historia: el argentino Diego Armando Maradona.
¿De qué trata la nueva película de Antonio Banderas?
La nueva película de Antonio Banderas tiene como nombre "Armadillo United", y seguirá la historia de Dante Delgado, un niño de 12 años en su camino hacia el mundial juvenil de fútbol de Rio de Janeiro. El actor español dará vida a un vendedor de helados que cree ser el mítico jugador argentino Diego Armando Maradona y da lecciones de fútbol al protagonista.
El entrenador del equipo rival del Armadillo United, los Champions, será Danny Trejo (quien ya trabajó con Banderas en producciones como "Mini Espías", "Desperado" y "Abierto hasta el amanecer").
Este drama deportivo contará con la dirección de dirigido por Alan Jacobs ("Down for Life"), quien también está a cargo del guión.
A la película también se sumarán las actuaciones de Rubén Blades y Danay García, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El cantautor panameño le dará vida al entrenador Yepez, exestrella profesional del balompié que lidera al Armadillo United. Por su parte, la actriz de "Fear the Walking Dead" será DeeDee, la madre de Dante.
La película comenzará su rodaje en marzo, en un estudio de Texas (Estados Unidos), y posteriormente se filmarán escenas adicionales en locaciones de España y Brasil. La producción de "Armadillo United" detalló que colaboran de manera cercana con el Houston Dynamo, equipo que sumará alrededor de treinta jugadores y entrenadores para las secuencias futbolísticas.