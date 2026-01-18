Tadeo García Zalazar le adelantó a su equipo que trabajará para ser candidato a gobernador

rodolfo suarez tadeo garcia zalazar mendoza conecta.jpg En la previa de las elecciones gubernamentales del 2019, sonó el nombre de Tadeo García Zalazar como uno de los posibles sucesores de Alfredo Cornejo, pero el gobernador eligió a Rodolfo Suarez, por entonces intendente de Ciudad.

Fuentes cercanas a uno y otro aseguraron que Tadeo no vivió esa elección como un rechazo hacia su persona, sino como una decisión de Cornejo para asegurarse la continuidad y a la par blindar un equipo de gestión.

Ahora el contexto electoral es distinto: para los comicios de 2027 los radicales mendocinos van a necesitar un candidato fortalecido por la gestión, que a la vez esté a la altura para competir con el diputado nacional Luis Petri, quien tendría todos los avales libertarios para buscar el sillón provincial.

Tadeo Garcia Zalazar y Ulpiano Suarez Con la decisión de Tadeo García Zalazar de dar la batalla por la gobernación, ya son 2 los anotados en esa puja, él y el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

En ese esquema parece que García Zalazar se ve con chances de ganarle la pulseada a los otros 2 contendientes internos que ya suenan para el mismo cargo: el intendente citadino Ulpiano Suarez que se lanzó tempranamente en el programa Séptimo Día el año pasado, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien aún no lo asume públicamente, pero que parece haber tenido el empujón del mismísimo Cornejo.

Habrá que ver si en esa puesta a punto, el ministro logra incrementar su carisma para consolidarse como candidato o si en cambio, decide mantener el perfil técnico que acuña.

"De esta gestión tiene que salir un solo candidato"

Aunque para cualquier mortal pareciera anticipadísimo hablar en enero de 2026 de candidaturas para las elecciones gubernamentales de 2027, en el entorno de los "candidateables" hace rato que se cranean estrategias y se trabaja para ganar posicionamiento y avales.

Si bien Ulpiano Suarez lo asumió en mayo pasado, para el resto la carrera comenzó después del triunfo de Cambia Mendoza en las elecciones legislativas de octubre. Allí, en una reunión a la que Alfredo Cornejo convocó a sus intendentes y al gabinete quedó claro que la intención del líder de Cambia Mendoza es que quien pretenda sucederlo tiene que ganarse ese lugar con gestión.

Cornejo e intendentes 1.jpg Tras el triunfo de las elecciones de octubre, Alfredo Cornejo reunió a la tropa de intendentes y a su gabinete. Allí habría quedado claro que quien pretenda sucederlo tiene que tener gestión para mostrar.

Pero además, al estratega no le gusta la idea de que haya competencia interna de sus alfiles, y como las PASO sólo se suspendieron para las elecciones pasadas, es probable que decidan retomarlas sólo para medir a un radical con el ahora libertario Luis Petri.

Nadie se atrevería a decirlo ahora, pero en esa mesa chica de Cambia Mendoza tienen claro que la sociedad con La Libertad Avanza fue estratégica para ganar las elecciones pasadas, pero "habrá que evaluar si sirve para las de 2027", se sinceró en estricto off una fuente del oficialismo.

Todo hace suponer que a Cornejo lo dejaría más tranquilo que el candidato surja de su riñón y García Zalazar parece aferrarse a esa idea como un mantra. Ya lo sucedió como intendente de Godoy Cruz y pretende reeditar ese traspaso pero en Casa de Gobierno.

Cornejo Casado Tadeo García Zalazar.jpg Tadeo García Zalazar se considera del riñón de Alfredo Cornejo y apunta a levantar su posicionamiento y nivel de conocimiento como para consolidarse como candidato.

Desde su entorno -en donde nunca desmintieron que existió aquella arenga de principios de año-, aseguraron que ya manejan encuestas que lo posicionan con un "alto nivel de conocimiento y una alta aprobación", aunque no mostraron esos números.

Es más, Diario UNO pudo confirmar que está prevista otra encuesta presencial para la segunda quincena de febrero para medir su gestión y la valoración del servicio de Educación.

Por si hiciera falta, los que ya impulsan la candidatura de García Zalazar se atreven a marcar 3 datos que los envalentonan:

En dos años de gestión no dejó de visitar escuelas todas las semanas, y no tuvo ni un enfrentamiento, ni con docentes, ni con el gremio.

En las encuestas de gestión se valora las respuestas de las políticas educativas, desde las de equipamiento tecnológico hasta las leyes para frenar el bullying, en donde se responsabiliza a los padres de quienes lo ejerzan.

Logró reemplazar con fondos propios los subsidios que dejó de mandar la Nación, sin que se resintiera por ejemplo el salario docente. Es más, afirmaron que "hoy el ítem arraigo es más fuerte que el ítem aula en el bono docente".

Los números de Tadeo y la rosca interna en la UCR

Como si estuvieran entrenando para arrancar en breve una campaña, los alfiles de Tadeo García Zalazar ya tienen apuntados los números con los que saldrán a mostrar su gestión.

Detallaron que de las 33 escuelas que proyectó hacer Cornejo, ya se entregaron 14, prevén terminar en este 2026 otras 10 u 11 y las 8 o 9 restantes concluirlas antes de que terminen la gestión en el 2027.

Precisaron que invirtieron ya $39.000 millones en reparar y recuperar escuelas el año pasado y estimaron que esa cifra trepará a los $70.000 millones este año.

proyecto bullying legislatura tadeo garcia zalazar García Zalazar impulsó el proyecto que se convirtió en ley para que los padres de chicos que protagonicen casos de bullying se responsabilicen de lo que hagan sus hijos.

Sumaron que para este año y el que viene ya tienen aprobado por la Legislatura un préstamo de 75 millones de dólares de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que destinarán a comprar dispositivos tecnológicos, plataformas digitales y para mejorar la conectividad de las escuelas. Es más: la inspección de la CAF llegaría este lunes y ya descuentan que con esa aprobación se libere la primera cuota de ese préstamo en breve.

Pero claro está que no todo es gestión, no sólo hay que ser buen candidato, también hay que parecerlo y ahí aparece la mentada rosca política que todo aspirante a la gobernación debe ejercer.

Esos laderos manifestaron que Tadeo García Zalazar ha sabido tejer buenas relaciones, no sólo con los intendentes propios, sino también con algunos de la oposición y que llegado el momento de impulsar a un alfil radical o a otro, podría contar con el respaldo político de varios de ellos.