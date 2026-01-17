Inicio Política Mercosur
Faltazo de Lula

El Mercosur y la Unión Europea firman un acuerdo histórico con Javier Milei presente

El presidente Javier Milei viajó a Paraguay para firmar el histórico acuerdo que beneficiará a muchos productos de Mendoza. Lula Da Silva faltó al encuentro

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El presidente Javier Milei llegó a Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. 

El presidente Javier Milei llegó a Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. 

El presidente Javier Milei viajó este sábado a Asunción, Paraguay, para la firma del acuerdo histórico de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En el encuentro el mandatario argentina dará una señal de respaldo a su par Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

Milei llegó a Paraguay en un avión de la Fuerza Aérea Argentina y fue directo hasta donde se realiza la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

Javier Milei Mercosur Unión Europea Paraguay 2
El abrazo entre el presidente Javier Milei y su par paraguayo, Santiago Peña, previo al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

El abrazo entre el presidente Javier Milei y su par paraguayo, Santiago Peña, previo al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

Esto ocurre luego que el Consejo Europeo autorizara el 9 de enero pasado a la Unión Europea a concretar el tratado de libre comercio con el Mercosur, el cual se comenzó a gestar en 2019 pero no se pudo implementar debido a la negación de algunos de los países intervinientes.

Para el gobierno de Javier Milei, este convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones. Incluso esto también beneficiará varios productos de Mendoza.

La firma del acuerdo puede seguir en vivo:

Embed - CEREMONIA DE FIRMA - Asociación entre el Mercosur y la UE

Luego de su paso por Paraguay, Javier Milei comenzará un viaje por Suiza donde participará del Foro Económico de Davos, el cual se realizará entre el 19 y el 23 de enero.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar