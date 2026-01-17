El Mercosur y la Unión Europea firman un acuerdo histórico con Javier Milei presente

El presidente Javier Milei viajó este sábado a Asunción, Paraguay, para la firma del acuerdo histórico de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En el encuentro el mandatario argentina dará una señal de respaldo a su par Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.
Milei llegó a Paraguay en un avión de la Fuerza Aérea Argentina y fue directo hasta donde se realiza la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.
Esto ocurre luego que el Consejo Europeo autorizara el 9 de enero pasado a la Unión Europea a concretar el tratado de libre comercio con el Mercosur, el cual se comenzó a gestar en 2019 pero no se pudo implementar debido a la negación de algunos de los países intervinientes.
Para el gobierno de Javier Milei, este convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones. Incluso esto también beneficiará varios productos de Mendoza.
La firma del acuerdo puede seguir en vivo:
Luego de su paso por Paraguay, Javier Milei comenzará un viaje por Suiza donde participará del Foro Económico de Davos, el cual se realizará entre el 19 y el 23 de enero.
Fuente: Noticias Argentinas