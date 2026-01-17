El Mercosur y la Unión Europea firman un acuerdo histórico con Javier Milei presente

Milei llegó a Paraguay en un avión de la Fuerza Aérea Argentina y fue directo hasta donde se realiza la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

Javier Milei Mercosur Unión Europea Paraguay 2 El abrazo entre el presidente Javier Milei y su par paraguayo, Santiago Peña, previo al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Foto: Presidencia

Esto ocurre luego que el Consejo Europeo autorizara el 9 de enero pasado a la Unión Europea a concretar el tratado de libre comercio con el Mercosur, el cual se comenzó a gestar en 2019 pero no se pudo implementar debido a la negación de algunos de los países intervinientes.