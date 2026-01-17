El presidente Javier Milei estuvo presente en la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, en una noche atravesada por la música, la tradición y los gestos políticos. El mandatario fue ovacionado por el público, quien se animó a subir al escenario, pidió un tema y lo cantó junto al Chaqueño Palavecino.
Javier Milei estuvo en Córdoba y cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino
El presidente Javier Milei participó del Festival de Doma y Folklore, agradeció el respaldo de Córdoba y sorprendió al público al interpretar “Amor Salvaje”
Javier Milei llegó acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al anfiteatro José Hernández, tal como lo había prometido tras el apoyo de los cordobeses tras su triunfo electoral.
Allí fue recibido en el escenario por el histórico folclorista salteño, Chaqueño Palavecino, quien le agradeció su presencia en uno de los eventos culturales más importantes del país.
En ese momento, el presidente tomó el micrófono para expresar su gratitud hacia la provincia: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida Córdoba, que me ayudó a ser presidente”, sostuvo y añadió: "Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias".
También destacó el valor del festival como símbolo de identidad nacional y proyección cultural: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".
El Chaqueño Palavecino aprobó a Javier Milei
El punto más comentado de la noche llegó cuando Javier Milei le hizo un pedido al Chaqueño: "¿Te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje".
Ante la insistencia del Chaqueño Palavecino, y luego de quedarse sin más excusas, el presidente aceptó subir al escenario junto al folclorista.
Finalmente, cantó parte del tema clásico del repertorio popular y recibió el visto bueno del Chaqueño: "Bien, aprobado", le dijo y Milei celebró el gesto ante el público.
De esta manera, Javier Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al festival de Jesús María, después de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017.