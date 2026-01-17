Javier Milei estuvo en Córdoba y cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino

En ese momento, el presidente tomó el micrófono para expresar su gratitud hacia la provincia: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida Córdoba, que me ayudó a ser presidente”, sostuvo y añadió: "Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias".

También destacó el valor del festival como símbolo de identidad nacional y proyección cultural: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".

Tras animarse a cantar, Javier Milei y el Chaqueño se dieron un fuerte abrazo.

El Chaqueño Palavecino aprobó a Javier Milei

El punto más comentado de la noche llegó cuando Javier Milei le hizo un pedido al Chaqueño: "¿Te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje".

Ante la insistencia del Chaqueño Palavecino, y luego de quedarse sin más excusas, el presidente aceptó subir al escenario junto al folclorista.

Finalmente, cantó parte del tema clásico del repertorio popular y recibió el visto bueno del Chaqueño: "Bien, aprobado", le dijo y Milei celebró el gesto ante el público.

De esta manera, Javier Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al festival de Jesús María, después de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017.