¿Cómo será la "voucherización de Volver al Trabajo?

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano sustituirá el pago directo de algunos beneficios por un sistema de bonos (vouchers).

Ex-Potenciar-Trabajo-los-titulares-del-Volver-al-Trabajo-2.jpg El objetivo del programa Volver al Trabajo es desarrollar competencias sociolaborales y mejorar las oportunidades de inserción laboral de sus beneficiarios.

Volver al Trabajo se orienta hacia la "voucherización" y capacitación laboral

De acuerdo con el Decreto 198/2024, el Programa Volver al Trabajo tiene una vigencia establecida hasta mayo de 2026. Sin prórroga confirmada, hasta el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado a una extensión de los pagos mensuales de $78.000 bajo la modalidad actual más allá de esa fecha.

Otro dato a tener en cuenta del gobierno nacional de Javier Milei es que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla una caída real del 70,6% en las partidas destinadas al Programa Volver al Trabajo, lo que confirma la intención de reducir el número de beneficiarios o transformar la naturaleza del gasto.

Ex-Potenciar-Trabajo-los-titulares-del-Volver-al-Trabajo-recibieron dos-muy-buenas-noticias-para-octubre.jpg El programa Volver al Trabajo es una iniciativa del gobierno nacional de Argentina, creada a principios de 2024, que reemplazó a una parte del extinto programa Potenciar Trabajo.

Puntos clave de lo que tiene planeado el Ministerio de Capital Humano para el Programa Volver al Trabajo:

Monto mensual: congelado en $78.000 (hasta mayo 2026).

Continuidad: sujeta a la reconversión en formación laboral.

Formato: transición hacia " vouchers " para cursos de oficios.

" para cursos de oficios. Objetivo: inserción en el empleo privado registrado.

Volver al Trabajo: reconversión a "Vouchers Educativos"

El objetivo para 2026 es que los beneficiarios dejen de recibir una asignación dineraria permanente y pasen a un sistema de capacitación técnica.

Capacitación obligatoria: Se exigirá la participación en trayectos formativos para mantener cualquier tipo de asistencia.

Se exigirá la participación en trayectos formativos para mantener cualquier tipo de asistencia. Prueba piloto: El 6 de enero de 2026 se puso en marcha una prueba inicial con cursos de formación profesional (como pintura de obra) certificados por el sector privado.

El 6 de enero de 2026 se puso en marcha una prueba inicial con cursos de formación profesional (como pintura de obra) certificados por el sector privado. Escalabilidad: Si los resultados son positivos, el Gobierno planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.

Volver al Trabajo: registro Único y Control Directo

Para gestionar esta transición, el Gobierno está implementando nuevas herramientas tecnológicas:

RUB (Registro Único de Beneficiarios): Una base de datos centralizada para cruzar información con ANSES, ARCA (ex AFIP) y otros organismos.

Una base de datos centralizada para cruzar información con ANSES, ARCA (ex AFIP) y otros organismos. Eliminación de intermediarios: Se busca consolidar el pago directo al beneficiario y la asistencia directa a través de centros de formación, eliminando definitivamente el rol de las organizaciones sociales en la gestión del plan.

Paso a seguir según la normativa vigente

Según la normativa vigente, y teniendo en cuenta que el Programa Volver al Trabajo está entrando en su etapa de transición, estos son los pasos a seguir: