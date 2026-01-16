El gobierno nacional de Javier Milei tomó la determinación que el Programa Volver al Trabajo (VAT), uno de los dos planes del ex Potenciar Trabajo, sufra un cambio estructural para el 2026.
¿Cómo será la "voucherización de Volver al Trabajo?
El gobierno de Milei tiene pensado "voucherizar" el programa Volver al Trabajo, sustituyendo el pago directo por un sistema de vouchers y capacitación laboral
Según la información oficial y las proyecciones presupuestarias, la estrategia central es la transición de un sistema de subsidio directo hacia un modelo de formación laboral mediante vouchers educativos y capacitación laboral.
Con una transición progresiva, los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo van a seguir cobrando mientras participan en los cursos, pero el objetivo es la conversión total al nuevo sistema.
De esta manera, el Ministerio de Capital Humano sustituirá el pago directo de algunos beneficios por un sistema de bonos (vouchers).
Volver al Trabajo se orienta hacia la "voucherización" y capacitación laboral
De acuerdo con el Decreto 198/2024, el Programa Volver al Trabajo tiene una vigencia establecida hasta mayo de 2026. Sin prórroga confirmada, hasta el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado a una extensión de los pagos mensuales de $78.000 bajo la modalidad actual más allá de esa fecha.
Otro dato a tener en cuenta del gobierno nacional de Javier Milei es que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla una caída real del 70,6% en las partidas destinadas al Programa Volver al Trabajo, lo que confirma la intención de reducir el número de beneficiarios o transformar la naturaleza del gasto.
Puntos clave de lo que tiene planeado el Ministerio de Capital Humano para el Programa Volver al Trabajo:
- Monto mensual: congelado en $78.000 (hasta mayo 2026).
- Continuidad: sujeta a la reconversión en formación laboral.
- Formato: transición hacia "vouchers" para cursos de oficios.
- Objetivo: inserción en el empleo privado registrado.
Volver al Trabajo: reconversión a "Vouchers Educativos"
El objetivo para 2026 es que los beneficiarios dejen de recibir una asignación dineraria permanente y pasen a un sistema de capacitación técnica.
- Capacitación obligatoria: Se exigirá la participación en trayectos formativos para mantener cualquier tipo de asistencia.
- Prueba piloto: El 6 de enero de 2026 se puso en marcha una prueba inicial con cursos de formación profesional (como pintura de obra) certificados por el sector privado.
- Escalabilidad: Si los resultados son positivos, el Gobierno planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.
Volver al Trabajo: registro Único y Control Directo
Para gestionar esta transición, el Gobierno está implementando nuevas herramientas tecnológicas:
- RUB (Registro Único de Beneficiarios): Una base de datos centralizada para cruzar información con ANSES, ARCA (ex AFIP) y otros organismos.
- Eliminación de intermediarios: Se busca consolidar el pago directo al beneficiario y la asistencia directa a través de centros de formación, eliminando definitivamente el rol de las organizaciones sociales en la gestión del plan.
Paso a seguir según la normativa vigente
Según la normativa vigente, y teniendo en cuenta que el Programa Volver al Trabajo está entrando en su etapa de transición, estos son los pasos a seguir:
- Validación de datos: es fundamental que ingreses al portal oficial "Portal Empleo" para verificar que tu perfil esté actualizado. La continuidad del beneficio tras el vencimiento de mayo dependerá de que el sistema tenga tus datos de contacto correctos para ofrecerte las nuevas capacitaciones.
- Consulta de cursos: el Gobierno ha comenzado a publicar la oferta de cursos certificados por cámaras empresariales. Estos son los que te permitirán acceder al esquema de formación que reemplazará al subsidio tradicional.
- Control de incompatibilidades: recordá que para 2026 se han endurecido los cruces de datos. No podés tener empleo formal (salvo Monotributo Social o personal de casas particulares dentro de los límites de ingresos) ni viajes al exterior que no estén debidamente justificados.