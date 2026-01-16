Carboncito, el gato que le ganó a una enfermedad letal y volvió a casa gracias a una red solidaria

Una enfermedad no contagiosa pero de costoso tratamiento

La PIF no es contagiosa entre gatos, pero sí devastadora para quien la desarrolla. Durante años tuvo una tasa de mortalidad altísima y un diagnóstico difícil, ya que se confirma por descarte y, muchas veces, recién después de la muerte del animal. En el caso de Carboncito, el equipo veterinario decidió actuar rápido y apostar a un tratamiento que, aunque no está aprobado oficialmente para uso veterinario en Argentina, se convirtió en la única esperanza.

El camino no fue corto ni sencillo. Fueron 84 días consecutivos de tratamiento con antivirales, sin interrupciones, seguidos de otros 84 días de observación estricta. Controles, análisis, seguimiento permanente y una familia que no bajó los brazos ni un solo día. “Si el tratamiento se interrumpe, hay que empezar de nuevo”, habían explicado entonces. Por eso, cada jornada contaba.

carbon suero vete Tiempo pasado, en la veterinaria y con suero.

El costo del medicamento, importado y de uso humano, fue uno de los mayores obstáculos. Ampollas valuadas en dólares, envíos, controles y estudios hacían que el tratamiento fuera prácticamente inaccesible. Allí apareció lo que hoy muchos definen como el verdadero milagro: la solidaridad. rifas, donaciones, campañas en redes sociales y la ayuda de personas que no conocían a Carboncito, pero que decidieron involucrarse, hicieron posible que el tratamiento se completara.

Un gato hermoso y simpático que mostró evolución casi de inmediato

La respuesta del gatito fue alentadora. Con el correr de las semanas volvió a comer, subió de peso, recuperó energía y los estudios comenzaron a dar señales positivas. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria. Aun así, el alta recién podía llegar después de cumplir todo el protocolo.

Hoy, Carboncito está fuera de peligro. Puede jugar, alimentarse con normalidad e incluso, según confirmaron los veterinarios, podrá ser castrado, algo impensado meses atrás. La enfermedad quedó atrás y su historia se transformó en un mensaje de esperanza para otras familias que atraviesan situaciones similares.

sofi romero vete Sofía Romero, veterinaria especialista en felinos, celebró la noticia. "Carboncito ya está de alta", dijo.

Más allá del final feliz, su caso dejó una huella. Visibilizó una enfermedad poco conocida, expuso las dificultades que enfrentan los tutores de mascotas ante tratamientos costosos y demostró el impacto real que puede tener la solidaridad cuando se activa a tiempo.

Carboncito volvió a casa, pero también se quedó en el corazón de una provincia entera. Y mostró el compromiso de Mendoza.