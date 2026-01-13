Bomberos rescataron a un gato que estaba inconsciente de un incendio y lo tuvieron que reanimar

Personal de Bomberos de la Ciudad llegó rápidamente al lugar y, tras ingresar al departamento, constató que las llamas se habían originado en el baño. El fuego fue controlado en pocos minutos, mientras que el SAME se hizo presente de manera preventiva.

No se registraron personas heridas. Sin embargo, durante la inspección posterior al incendio, los bomberos encontraron a dos gatos afectados por el humo: uno de ellos estaba inconsciente y el otro maullaba con signos de desorientación.

Ambos animales fueron retirados del departamento. El gato que se encontraba desmayado fue asistido de urgencia por el SAME, que le suministró oxígeno en el lugar y realizó maniobras de reanimación hasta lograr que reaccionara.

incendio maipu bomberos Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Tras la ventilación del inmueble y una vez descartados los riesgos, el operativo finalizó con un saldo positivo:el felino logró recuperarse y reencontrarse con su familia, que siguió el procedimiento con gran preocupación.

El incendio obligó a cortar la circulación en las calles aledañas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, lo que provocó una interrupción momentánea del tránsito vehicular y peatonal.

Las autoridades indicaron que el fuego fue completamente extinguido y que la circulación de personas se restablecerá en breve. Las causas del incendio aún no fueron informadas y permanecen bajo investigación.

Fuente: tn.com.ar