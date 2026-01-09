Celeste, la heroína que se metió en una acequia llena de agua y barro para rescatar 8 perros

rescate perros acequia guaymallén 2 Celeste fue la única que se atrevió a meterse en la acequia para sacar con vida a 7 perros junto a su mamá.

"Me desperté, vi la noticia y dije hay que hacer algo", así fue como le pidió a su pareja Agustín ir hasta el lugar a pesar de la lluvia. "Apenas llegamos vi a los vecinos, los Bomberos, a Brunela de Salvando Patas. Nunca pensé que los cachorros y la mamá estaban tan adentro de la acequia".

Sin embargo, eso no la detuvo: "No lo dudé ni un segundo, los vi por primera vez por un lado de la acequia. Estaba lleno de barro, agua, y mucha desesperación porque los perritos todavía ni abrían sus ojitos".

El gran operativo para salvar a los perros atrapados en una acequia

A pesar del miedo y la incertidumbre, Celeste y los Bomberos planearon cómo iba a ser el rescate. Los especialistas primero se opusieron por lo peligroso que era meterse varios metros adentro de la acequia, especialmente porque había una tabla que apuntalaba el asfalto que hace de techo de la misma, por lo que temían que pusiese derrumbarse.

Embed - Así se metió Celeste a una acequia en Villanueva, Guaymallén, para rescatar a 7 cachorros

"Un vecino me ofreció un mameluco blanco y los Bomberos me ataron una cuerda a los tobillos" para sacarla cuando ella indicara, ya que no tenía espacio para regresar hacia atrás por sus propios medios.

"Soy muy creyente, empecé a rezar un montón porque tenía mucho miedo. Nunca había estado dentro de una acequia, se dificulta la visión por la oscuridad, había bichos, arañas, de todo", recordó Celeste en una entrevista a Radio Nihuil.

Embed - Gracias a Celeste, los 7 cachorros y su madre fueron rescatados con vida

La súplica de Celeste

Describió que la tarea fue muy difícil y triste ya que tuvo que llegar hasta los cachorros con ayuda de un secador de pisos: "Era mucha la distancia y sacárlselos a la madre, ella lloraba, me miraba y parecía que me hablaba. Yo los tenía que sacar con el secador y verlos pasar por el agua era difícil. Yo lloraba, les hablaba y le pedí a Dios que me ayudara, y gracias a Él los pude sacar".

Mientras ella entraba y salía de la acequia con ayuda de los Bomberos, la mamá de los perros quería salir, pero no se animaba al ver tanta gente afuera y se asustaba hasta por el ruido de los autos que pasaban por la calle.

Embed - Celeste se metió varias veces dentro de la acequia para salvar a todos los perritos

"A lo ultimo ya no se podía pasar, yo estaba medio atascada. Si no hubiese sido por el barro y que me tenían atada con la soga de los pies, no podría haber salido, estaba bastante complicado", añadió Celeste.

Aseguró que siempre colabora en todo lo que puede: "Fui rescatista, pero afecta mucho a la salud mental, las chicas de Salvando Patas son increíbles. Son chicas que estudian, trabajan y dedican todo su tiempo a los animales".

Embed - La perra y sus 7 cachorros fueron salvados de la lluvia en Guaymallén

Después de todo este episodio y saber que todos los perros están bien, Celeste reflexionó: "Creo que hoy está todo muy feo, hay mucha crueldad. Es importante que estemos todos unidos y llenos de empatía. No hablo solo sobre los animales, sino que en todo hay que mirar para el costado y tratar de ayudar".