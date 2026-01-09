La Municipalidad de Godoy Cruz y la comuna de Concón integraron esta semana sus sistemas de alerta comunitaria para brindar asistencia transfronteriza a vecinos de las dos comunas. Así muchos mendocinos que vacacionan en Chile podrán acudir a este mecanismo para advertir a las autoridades trasandinas de algún delito o de otras situaciones.
Godoy Cruz y una comuna de Chile integraron sus sistemas de alarmas comunitarias
Más de 50.000 vecinos de Godoy Cruz y de Concón en Chile podrán utilizar la misma aplicación de asistencia ciudadana aún si se encuentran en una u otra ciudad
El sistema comenzará a operar a partir del lunes 12 de enero y abarcará a toda la Región de Valparaíso (V Región). Incluirá las ciudades de Concón, Viña del Mar y Reñaca. El anuncio fue realizado por el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli junto al alcalde de Concón, Freddy Ramírez.
Actualmente, son 16 los municipios entre Argentina y Chile que han replicado el Sistema de Alerta Comunitaria:
- Mendoza: Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, Guaymallén, San Martín, Junín, Tupungato y Lavalle.
- Buenos Aires: Zárate.
- Santa Fe: Rafaela.
- Entre Ríos: Viale.
- Chile: Peñalolén y Concón.
Con este acuerdo entre ambas localidades, más de 51.000 vecinos de las dos localidades puedan utilizar la misma aplicación móvil de asistencia ciudadana incluso cuando se encuentren en el país vecino.
Godoy Cruz y Concón, conectados
La Municipalidad de Godoy Cruz anunció este jueves la puesta en marcha de una nueva funcionalidad que integra su Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) con el de la Municipalidad de Concón, en Chile.
De este modo -indicaron desde la comuna que conduce Diego Costarelli- se concreta un avance clave en materia de cooperación binacional, ya que los eventos de emergencia generados por ciudadanos en viaje serán replicados automáticamente en el centro de monitoreo del municipio anfitrión.
A modo de ejemplo se detalló que si un vecino de Godoy Cruz -o de otros municipios argentinos adheridos al sistema- se encuentra en la Región de Valparaíso, podrá utilizar su aplicación habitual para solicitar asistencia.
De igual manera, los usuarios de Concón que visiten Mendoza contarán con el mismo beneficio. Así, se garantiza la continuidad del servicio más allá de las fronteras.
El sistema respeta las normativas de protección de datos vigentes tanto en Argentina como en Chile. Se garantiza que la información se utilice exclusivamente con fines de asistencia y seguridad ciudadana. Por lo tanto, se asegura un uso responsable de la tecnología, sin comprometer la privacidad de los usuarios.
Diego Costarelli detalló: “Las personas que tengan el sistema en Argentina, cuando crucen al país vecino, van a estar vinculadas con los centros de monitoreo que funcionan actualmente en la Región de Valparaíso. Lo mismo ocurre a la inversa: los usuarios del SAC de Concón que viajen a Mendoza serán reportados a nuestros centros de monitoreo”.
“Es un sistema que funciona y que cada vez funciona mejor. Poder vincularlo en un contexto de tanto tránsito turístico entre Mendoza y Chile es muy positivo”, destacó Costarelli.