Godoy Cruz y una comuna de Chile integraron sus sistemas de alarmas comunitarias

Mendoza: Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, Guaymallén, San Martín, Junín, Tupungato y Lavalle.

Buenos Aires: Zárate.

Santa Fe: Rafaela.

Entre Ríos: Viale.

Chile: Peñalolén y Concón.

alerta comunitaria godoy cruz El sistema de alerta comunitaria de Godioy Cruz se integró con el de Concón en Chile. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Con este acuerdo entre ambas localidades, más de 51.000 vecinos de las dos localidades puedan utilizar la misma aplicación móvil de asistencia ciudadana incluso cuando se encuentren en el país vecino.

Godoy Cruz y Concón, conectados

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció este jueves la puesta en marcha de una nueva funcionalidad que integra su Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) con el de la Municipalidad de Concón, en Chile.

De este modo -indicaron desde la comuna que conduce Diego Costarelli- se concreta un avance clave en materia de cooperación binacional, ya que los eventos de emergencia generados por ciudadanos en viaje serán replicados automáticamente en el centro de monitoreo del municipio anfitrión.

A modo de ejemplo se detalló que si un vecino de Godoy Cruz -o de otros municipios argentinos adheridos al sistema- se encuentra en la Región de Valparaíso, podrá utilizar su aplicación habitual para solicitar asistencia.

De igual manera, los usuarios de Concón que visiten Mendoza contarán con el mismo beneficio. Así, se garantiza la continuidad del servicio más allá de las fronteras.

El sistema respeta las normativas de protección de datos vigentes tanto en Argentina como en Chile. Se garantiza que la información se utilice exclusivamente con fines de asistencia y seguridad ciudadana. Por lo tanto, se asegura un uso responsable de la tecnología, sin comprometer la privacidad de los usuarios.

diego costarelli con alcalde de concon Freddy Ramírez, alcalde de Concón, y Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Diego Costarelli detalló: “Las personas que tengan el sistema en Argentina, cuando crucen al país vecino, van a estar vinculadas con los centros de monitoreo que funcionan actualmente en la Región de Valparaíso. Lo mismo ocurre a la inversa: los usuarios del SAC de Concón que viajen a Mendoza serán reportados a nuestros centros de monitoreo”.

“Es un sistema que funciona y que cada vez funciona mejor. Poder vincularlo en un contexto de tanto tránsito turístico entre Mendoza y Chile es muy positivo”, destacó Costarelli.