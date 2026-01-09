Cuatro menores de edad fueron aprehendidos por la Policía en Godoy Cruz después ser interceptados en un colectivo de la línea 401. Los chicos portaban una réplica de arma de fuego y son investigados por la aparente intención de cometer un ilícito.
Detuvieron a 4 chicos con una réplica de arma que viajaban en un micro en Godoy Cruz
La Policía detuvo el transporte público y, al realizar el control correspondiente, se secuestró la réplica del arma y se aprehendió a los 4 menores de edad
El hecho ocurrió el jueves cerca de las 16, cuando personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona de calle Joaquín V. González y Manso de ese departamento.
Los efectivos recibieron una alerta sobre varios jóvenes que, a bordo de un colectivo de la línea 401, portarían un arma con aparentes intenciones de cometer un delito.
Inmediatamente, la Policía detuvo el transporte público en la intersección mencionada y, al realizar el control correspondiente, se logró la aprehensión de los 4 menores de edad.
Durante la requisa, se les secuestró una réplica de arma de fuego. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, que investiga el suceso para determinar las responsabilidades de cada uno.