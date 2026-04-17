En medio de las amenazas, dos chicos llevaron armas de juguete a la escuela

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Llevó un arma de juguete a la escuela porque su mamá se lo recomendó

Uno de los chicos que llevó un arma de juguete a su escuela tiene 17 años y fue imputado este viernes al mediodía por la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados por el delito de intimidación pública en calidad de autor.

También fue imputada su madre, a quien se investiga como instigadora del delito de intimidación pública, ya que habría sido quien le recomendó a su hijo llevar la réplica a la escuela “para demostrar que no hay controles”.

El otro adolescente que este viernes llevó a su colegio un arma de juguete tiene 15 años. Este menor no es punible por lo que se le tomó declaración informativa. Vale aclarar que, a la fecha, no está en vigencia aún la nueva ley de baja de la edad de imputabilidad de menores (180 días desde su promulgación).

Esta investigación quedó a cargo del fiscal de turno Gustavo Farmache, de la Fiscalía Penal Juvenil.

Amenazas en la escuela: los otros casos

La Fiscalía Penal Juvenil de Farmache también tuvo a su cargo otros tres casos que involucran a menores no imputables. A todos ellos se les tomó declaración y se les informó que están sujetos a investigación por intimidación pública por amenazas en las escuelas.