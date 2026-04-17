En medio de las amenazas, dos chicos llevaron armas de juguete a la escuela

Mendoza no sale de la conmoción. Lo que la DGE estima que empezó como un reto viral –amenazas de tiroteos escolares- acabó con denuncias penales y chicos con causas abiertas en la Justicia. Incluso este viernes, el Ministerio Público Fiscal confirmó que dos adolescentes, uno de ellos punible, llevaron réplicas de armas de fuego a la escuela.
Además, otro adolescente, de 16 años, fue imputado por publicar un mensaje intimidante en redes sociales junto con la fotografía de un arma.
Por otro lado, dijeron desde el MPF, que son más de 50 las denuncias recibidas en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados en este contexto de amenazas escolares.
Llevó un arma de juguete a la escuela porque su mamá se lo recomendó
Uno de los chicos que llevó un arma de juguete a su escuela tiene 17 años y fue imputado este viernes al mediodía por la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados por el delito de intimidación pública en calidad de autor.
También fue imputada su madre, a quien se investiga como instigadora del delito de intimidación pública, ya que habría sido quien le recomendó a su hijo llevar la réplica a la escuela “para demostrar que no hay controles”.
El otro adolescente que este viernes llevó a su colegio un arma de juguete tiene 15 años. Este menor no es punible por lo que se le tomó declaración informativa. Vale aclarar que, a la fecha, no está en vigencia aún la nueva ley de baja de la edad de imputabilidad de menores (180 días desde su promulgación).
Esta investigación quedó a cargo del fiscal de turno Gustavo Farmache, de la Fiscalía Penal Juvenil.
Amenazas en la escuela: los otros casos
La Fiscalía Penal Juvenil de Farmache también tuvo a su cargo otros tres casos que involucran a menores no imputables. A todos ellos se les tomó declaración y se les informó que están sujetos a investigación por intimidación pública por amenazas en las escuelas.