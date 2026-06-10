Quién es el astronauta hispano de la NASA que formará para de la Artemis III: ya estuvo varado en el espacio

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Frank Rubio, el astronauta que estuvo varado en el espacio

Para comprender la magnitud de la confianza que la NASA ha depositado en este profesional, es fundamental recordar el acontecimiento que inmortalizó su nombre en la historia aeroespacial: Frank Rubio estuvo varado en el espacio durante su primer despliegue fuera de la Tierra.

Lo que originalmente se planificó como una estancia científica estándar de seis meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), se transformó de manera drástica debido a una falla técnica en la nave rusa Soyuz MS-22. Sin un vehículo de retorno seguro, Frank Rubio quedó varado en el espacio por un total de 371 días mientras las agencias gestionaban un vehículo de rescate.

Este contratiempo técnico, lejos de amedrentar al equipo, demostró la resiliencia psicológica y la capacidad operativa del astronauta. Al regresar a la Tierra, estableció el récord histórico para Estados Unidos del vuelo espacial continuo más largo jamás registrado. Durante ese año en el que estuvo varado en el espacio, el astronauta completó una agenda científica colosal:

Distancia recorrida: Más de 253.330.550 kilómetros en órbita.

Más de 253.330.550 kilómetros en órbita. Caminatas espaciales: 3 operaciones fuera de la estación, sumando 21 horas y 24 minutos de actividad extravehicular.

3 operaciones fuera de la estación, sumando 21 horas y 24 minutos de actividad extravehicular. Logística: Supervisó la llegada de 15 vehículos visitantes a la base espacial.

Supervisó la llegada de 15 vehículos visitantes a la base espacial. Infraestructura: Lideró la instalación avanzada de dos nuevos paneles solares desplegables IROSA.

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¿En qué consiste la participación de Frank Rubio en la misión Artemis III?

A diferencia de su prolongada e imprevista permanencia en la EEI, el nuevo objetivo de Frank Rubio dentro de la misión Artemis III de la NASA se centrará en la validación crítica de sistemas comerciales en la órbita terrestre baja. La misión, diseñada para durar aproximadamente dos semanas, operará bajo un esquema de pruebas exhaustivas en conjunto con la industria privada.

El cohete Space Launch System (SLS) propulsará la cápsula Orión con la tripulación a bordo desde el Centro Espacial Kennedy. Una vez en órbita, el equipo de Frank Rubio ejecutará por primera vez maniobras operativas reales de encuentro y acoplamiento con las versiones de prueba de los dos sistemas comerciales de aterrizaje humano (HLS) financiados por el gobierno norteamericano:

La NASA ha enfatizado que este ejercicio es indispensable para aceitar la cadena de suministro, optimizar los programas informáticos de navegación y asegurar la perfecta compatibilidad de hardware antes de proceder con los masivos descensos tripulados en la superficie lunar.

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Raíces hispanas y una trayectoria militar de élite

Nacido en Los Ángeles, California, pero criado con profundo arraigo en Miami, Florida, el astronauta mantiene un vínculo indisoluble con la tierra de sus ancestros: su madre, Myrna Argueta, reside en El Salvador, país que celebra cada uno de sus logros espaciales como propios. Casado con Deborah Rubio y padre de cuatro hijos, combina el éxito profesional con un sólido núcleo familiar.

Antes de ingresar a la NASA en la selecta generación de candidatos de 2017, Rubio ya contaba con una hoja de vida extraordinaria. Se desempeñó como piloto de helicóptero UH-60 Black Hawk, acumulando más de 1.100 horas de vuelo, incluyendo 600 horas en escenarios de peligro inminente y combate en Bosnia, Afganistán e Irak. Asimismo, se graduó en la Academia Militar de West Point y posee un doctorado en Medicina por la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados.

Su extraordinaria hoja de servicio militar y civil le ha valido el reconocimiento con la Medalla al Servicio Distinguido de la NASA, la Medalla de Servicio Superior de Defensa y la prestigiosa Estrella de Bronce. Con la mira puesta en el despegue de Artemis III, el astronauta latino ya sabe que volverá al espacio.