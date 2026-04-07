El astronauta que fue al espacio y se quedó varado sin poder volver a la Tierra

La nave Soyuz sufrió una fuga masiva de refrigerante, aparentemente causada por el impacto de un micrometeorito o basura espacial. Sin sistema de enfriamiento, la cápsula se volvió insegura para transportar a la tripulación de regreso a través de la atmósfera terrestre. La solución fue enviar una nave de rescate vacía (la Soyuz MS-23), pero el cambio de logística obligó a Rubio a esperar meses adicionales hasta que se completara el ciclo de rotación.

¿Cuánto tiempo estuvo en el espacio?

Tras la incertidumbre y la espera, Frank Rubio finalmente regresó a la Tierra el 27 de septiembre de 2023, aterrizando en una zona remota de Kazajistán.

En total, Rubio permaneció 371 días consecutivos en el espacio. Esta marca no solo superó el récord anterior de Mark Vande Hei (355 días), sino que lo convirtió en el primer estadounidense en pasar más de un año en microgravedad en una sola misión.

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¿Qué está haciendo Frank Rubio en la actualidad?

Luego de su regreso, Rubio atravesó un intenso proceso de rehabilitación física para readaptarse a la gravedad terrestre, perdiendo masa ósea y muscular que tuvo que recuperar con ejercicios específicos.

Hoy en día, Frank Rubio continúa activo en la NASA:

Investigación científica

Divulgación y representación

Entrenamiento de nuevos astronautas