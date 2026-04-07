"Si me hubieran preguntado antes de ir si estaba dispuesto a pasar un año allá, probablemente hubiera dicho que no", dijo el astronauta Frank Rubio cuando volvió del espacio. El viaje de la Artemis II hizo que muchos recordaran lo que pasó hace unos años con su misión científica de rutina que se convirtió en una odisea espacial sin precedentes, tanto para la NASA como para él.
El astronauta que fue al espacio y se quedó varado sin poder volver a la Tierra
Frank Rubio, el astronauta de origen latino, partió en una misión de seis meses pero un inesperado accidente lo obligó a permanecer más de un año en órbita. Su historia de resiliencia y el récord que marcó para la NASA.
Su viaje a la Estación Espacial Internacional (EEI), que originalmente duraría 180 días, se transformó en una estancia de más de un año, manteniéndolo "varado" en el cosmos y convirtiéndolo en un hombre récord.
Una misión de seis meses que se volvió eterna
Frank Rubio despegó el 21 de septiembre de 2022 a bordo de la nave rusa Soyuz MS-22. Junto a los cosmonautas Sergey Prokopyev y Dmitry Petelin, su objetivo era realizar investigaciones biológicas y de cultivos hidropónicos. Sin embargo, en diciembre de ese año, la misión dio un giro dramático.
La nave Soyuz sufrió una fuga masiva de refrigerante, aparentemente causada por el impacto de un micrometeorito o basura espacial. Sin sistema de enfriamiento, la cápsula se volvió insegura para transportar a la tripulación de regreso a través de la atmósfera terrestre. La solución fue enviar una nave de rescate vacía (la Soyuz MS-23), pero el cambio de logística obligó a Rubio a esperar meses adicionales hasta que se completara el ciclo de rotación.
¿Cuánto tiempo estuvo en el espacio?
Tras la incertidumbre y la espera, Frank Rubio finalmente regresó a la Tierra el 27 de septiembre de 2023, aterrizando en una zona remota de Kazajistán.
En total, Rubio permaneció 371 días consecutivos en el espacio. Esta marca no solo superó el récord anterior de Mark Vande Hei (355 días), sino que lo convirtió en el primer estadounidense en pasar más de un año en microgravedad en una sola misión.
¿Qué está haciendo Frank Rubio en la actualidad?
Luego de su regreso, Rubio atravesó un intenso proceso de rehabilitación física para readaptarse a la gravedad terrestre, perdiendo masa ósea y muscular que tuvo que recuperar con ejercicios específicos.
Hoy en día, Frank Rubio continúa activo en la NASA:
- Investigación científica
- Divulgación y representación
- Entrenamiento de nuevos astronautas