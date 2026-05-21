Árbol limonero: por qué recomiendan colocar "una manta" en su tierra y para qué sirve

Por qué recomiendan colocar una manta en la tierra del árbol limonero

En el mundo de la jardinería, lo que popularmente se conoce como "manta" se denomina técnicamente acolchado o mulching. No se trata de una tela textil común, sino de una capa protectora de materiales orgánicos que debes extender sobre la tierra.

El limonero posee un sistema de raíces notablemente superficial. Esto significa que, a diferencia de otras especies, es sumamente vulnerable a las inclemencias climáticas, la sequedad del suelo y la pérdida de nutrientes.

acolchado, limonero Hojas secas, pasto seco, cartón, papel de diario, paja, restos de poda triturados y cáscaras de frutos, los elementos posibles para este acolchado.

Colocar esta cobertura aporta múltiples beneficios estructurales y biológicos que transformarán la salud de tu planta. Los principales son los que se muestran a continuación:

Regulación de la temperatura: el limonero sufre tanto con los calores extremos como con las heladas. Esta capa funciona como un aislante térmico, manteniendo las raíces frescas en verano y protegidas del congelamiento en invierno.

Retención extrema de humedad: al bloquear los rayos del sol directo sobre la tierra, se reduce drásticamente la evaporación del agua. Esto asegura un riego más eficiente y evita el estrés hídrico, principal causa de la caída de flores y frutos pequeños.

Control de malezas: la manta impide el paso de la luz solar, evitando que germinen malas hierbas que compitan por los nutrientes del suelo.

Nutrición orgánica: si se utilizan componentes naturales, al descomponerse lentamente, se transforman en abono que enriquece la calidad de la tierra.

La advertencia lanzada por los expertos

A pesar de sus enormes ventajas, los especialistas en jardinería lanzan una advertencia crucial: la manta nunca debe tocar el tronco del limonero. Es fundamental dejar un anillo de unos 10 centímetros libre alrededor de la base del árbol.

Sucede que, si el material entra en contacto con la corteza del árbol, puede provocar la aparición de hongos asfixiantes y graves enfermedades.