Los jardineros no dan crédito: el truco casero que elimina las malas hierbas del jardín en pocas horas

A diferencia de los productos químicos que pueden contaminar el sustrato y afectar al resto de plantas, el mantillo sofoca las malas hierbas de manera selectiva y segura, reduciendo drásticamente la necesidad de quitarlas manualmente y el uso de sustancias tóxicas.

Por otro lado, a medida que el material orgánico se descompone lentamente, se integra al suelo transformándose en humus. Este proceso aporta nitrógeno, carbono y otros minerales esenciales que enriquecen la tierra, mejorando su estructura y porosidad.

mantillo jardin El mantillo ayudará a eliminar las malas hierbas del jardín.

Antes de poner en práctica este truco de jardinería, deberás saber cuál es el mejor mantillo. El pasto suele beneficiarse de los recortes de césped, pero para las plantas y flores, la sugerencia pasa por utilizar virutas de madera o compost, ya que otros tipos de mulch pueden sofocar el césped.

En la misma línea, si trabajamos sobre el pasto, el material debe estar seco y finamente picado para que el césped siga trabajando y recibiendo luz. Mientras que en el caso de las plantas, la clave pasará por aplicar el mantillo directamente sobre las áreas afectadas por las malas hierbas.

Para un bloqueo más efectivo, podremos potenciar este truco de jardinería utilizando un cartón o papel de diario antes de aplicar el mantillo, creando una barrera adicional.