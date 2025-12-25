Qué puedo hacer cuando los jeans me quedan sueltos en la parte de atrás

La costura es una actividad de casa artesanal que puede aprovecharse para confeccionar todo tipo de prendas, reutilizar telas viejas y diseñar ropa a medida y gusto. Solo necesitas los materiales adecuados y algún truco.
Paso a paso: cómo arreglar unos jeans sueltos con un DIY
Cuando los jeans quedan sueltos en la parte de atrás, es probable que el tiro del pantalón sea muy largo. Para achicar y ajustar el tiro de los jeans, puedes seguir este truco DIY paso a paso.
- Colócate los jeans para medir la cantidad de tela que te sobra del tiro. Coloca un alfiler tal como se ve en el video.
- Para seguir con este DIY, marca los jeans del revés y descose con una pinza.
- Marca los centímetros del tiro que sobran y cose nuevamente con la máquina de coser.
Otra opción de truco de costura consiste en cortar los jeans desde la cintura para subir el tiro, y no desde abajo. Este truco es un poco más complejo porque en la cintura están los pasa cintos y la pretina.
Qué cosas puedo confeccionar con unos jeans viejos
Los jeans nacieron hace varios años de la mano de dos empresarios que buscaban diseñar una prenda de trabajo resistente y duradera para los trabajadores de las minas en Estados Unidos.
Este tipo de tela se puede cortar y moldear fácilmente para diseñar nuevos accesorios u objeto decorativos para el hogar.
Si tienes unos jeans viejos en casa, solo debes buscar un DIY de costura para reciclarlos. A continuación te dejo algunas ideas de costura para aprovechar los jeans que ya no usas.
- Con unos pantalones de jeans viejos puedes coser un bolso tote bag o una mochila escolar muy canchera.
- Con cuadrados pequeños de jeans se puede hacer una alfombra para el baño o la puerta de casa.
- Los jeans son muy útiles para forrar libros o cuadernos y darles un aspecto rústico o vintage muy bonito.
- Unos jeans viejos se pueden transformar en shorts o en una falda larga.
- Con las piernas de los jeans puedes crear organizadores de tela para el escritorio o para guardar productos en el baño, como cremas, jabones y maquillajes.
- Con jeans viejos se pueden hacer delantales para cocinar.
- Los jeans se pueden usar para coser algunos trajes y gorros para las mascotas.