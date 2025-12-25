Qué puedo hacer cuando los jeans me quedan sueltos en la parte de atrás

Embed - Ajusta la Cola o Tiro de tus Jeans

Colócate los jeans para medir la cantidad de tela que te sobra del tiro. Coloca un alfiler tal como se ve en el video. Para seguir con este DIY, marca los jeans del revés y descose con una pinza. Marca los centímetros del tiro que sobran y cose nuevamente con la máquina de coser.

Otra opción de truco de costura consiste en cortar los jeans desde la cintura para subir el tiro, y no desde abajo. Este truco es un poco más complejo porque en la cintura están los pasa cintos y la pretina.

Qué cosas puedo confeccionar con unos jeans viejos

Los jeans nacieron hace varios años de la mano de dos empresarios que buscaban diseñar una prenda de trabajo resistente y duradera para los trabajadores de las minas en Estados Unidos.

Este tipo de tela se puede cortar y moldear fácilmente para diseñar nuevos accesorios u objeto decorativos para el hogar.

Si tienes unos jeans viejos en casa, solo debes buscar un DIY de costura para reciclarlos. A continuación te dejo algunas ideas de costura para aprovechar los jeans que ya no usas.

reutilizar jeans Aprovecha cada retazo de jean para crear prendas y accesorios nuevos.