Cose un hermoso portalápices con unos jeans y un truco de costura en casa

Para este truco de costura en casa solo necesitas unos jeans viejos, unas tijeras, un poco de hilo y muchas ganas de crear

Isabella Brosio
Aprovecha esos jeans que ya no usas y realiza un hermoso estuche para lápices. 

Un truco de costura es una herramienta que puede sacarte de apuros cuando se te rompe alguna prensa o quieren reutilizar unos jeans viejos. Hoy te comparto un truco de costura en casa para crear un portalápices muy bonito y sencillo.

jeans viejos
La costura en casa es una actividad con grandes beneficios para la salud y la economía del hogar.

Paso a paso: cómo coser un portalápices con un truco y unos jeans

Todos tenemos en casa unos jeans viejos que ya no usamos. La tela de jean es muy versátil, cómoda y fácil de coser. Con una pierna de jean y un poco de hilo puedes crear varios portalápices, reutilizar los jeans y obsequiar a las personas que quieras un bello y útil accesorio.

A continuación te comparto el video tutorial de Rebeca Zepeda para que puedas seguir el paso a paso de este truco sin cometer errores.

Embed - Lapicero DIY reciclando jeans
  1. Coloca los jeans del derecho sobre la mesa de trabajo.
  2. Recorta la pierna de los jeans, vas a necesitar la parte inferior más angosta. Coloca la pierna del lado del revés.
  3. Realiza una costura recta en la parte inferior de los jeans y los dobladillos como se ve en el vídeo del truco para que el portalápices quede bien apoyado.
  4. Voltea el portalápices y coloca una capa de pegamento para que quede más firme. Realiza un dobladillo en la parte superior de la pierna de los jeans.

Un truco de costura y algo más: breve historia de los jeans

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable. La tela de denim ya había sido creada mucho antes de su uso para pantalones, en una ciudad de Francia.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.

historia de los jeans
Los jeans son una prenda con mucha historia, populares y usados en todo el mundo.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Un pantalón de este tipo y de esta tela, es un complemento clásico que se puede utilizar en cualquier ocasión, combinado con blusas, remeras, camisas, botas y zapatillas. También existen blusas, camisas, faldas y chaquetas de jean muy cancheras y cómodas.

Con unos jeans viejos puedes confeccionar bolsos, shorts, accesorios para el pelo, carteras, almohadas, mantas y todo tipo de prenda de ropa. Es una tela gruesa, resistente y muy fácil de coser, aunque hay evitar que se deshilache y usar siempre una aguja gruesa.

