Cose un hermoso portalápices con unos jeans y un truco de costura en casa

Embed - Lapicero DIY reciclando jeans

Coloca los jeans del derecho sobre la mesa de trabajo. Recorta la pierna de los jeans, vas a necesitar la parte inferior más angosta. Coloca la pierna del lado del revés. Realiza una costura recta en la parte inferior de los jeans y los dobladillos como se ve en el vídeo del truco para que el portalápices quede bien apoyado. Voltea el portalápices y coloca una capa de pegamento para que quede más firme. Realiza un dobladillo en la parte superior de la pierna de los jeans.

Un truco de costura y algo más: breve historia de los jeans

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable. La tela de denim ya había sido creada mucho antes de su uso para pantalones, en una ciudad de Francia.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.

historia de los jeans Los jeans son una prenda con mucha historia, populares y usados en todo el mundo.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Un pantalón de este tipo y de esta tela, es un complemento clásico que se puede utilizar en cualquier ocasión, combinado con blusas, remeras, camisas, botas y zapatillas. También existen blusas, camisas, faldas y chaquetas de jean muy cancheras y cómodas.

Con unos jeans viejos puedes confeccionar bolsos, shorts, accesorios para el pelo, carteras, almohadas, mantas y todo tipo de prenda de ropa. Es una tela gruesa, resistente y muy fácil de coser, aunque hay evitar que se deshilache y usar siempre una aguja gruesa.