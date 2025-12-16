Cómo coser un gorrito de verano para tu perro: con un truco y unos jeans viejos

Con un truco de costura en casa se pueden diseñar y confeccionar prendas, accesorios, ropa para las mascotas e incluso se pueden realizar arreglos y proyectos con retazos de tela. Hoy te comparto un truco para que puedas coser un gorrito de verano para tu perro y de paso reutilizar unos jeans que ya no usas.
Truco de hilos: cómo coser un gorro de verano para tu perro
Los perros, aunque no lo creas, se pueden insolar o sufrir de golpes de calor al igual que nosotros. Durante el verano hay que cuidarlos del sol, el calor, ciertos alimentos y las superficies muy calientes que puedan afectarlos, así como asegurar su hidratación adecuada.
Hoy te comparto un truco para coser un gorrito muy simpático de verano, para tu perro y usando unos jeans viejos. Sigue el paso a paso del video para realizarlo mejor y sin errores.
- Para comenzar con este truco, toma las medidas del gorro, no todos los perros tienen el mismo tamaño.
- Realiza los moldes de papel tal como se ve en el tutorial, para luego marcar y recortar los jeans.
- Corta los jeans y realiza un surfilado para que no se deshilachen las piezas.
- Une las piezas de tela tal como se muestra en el tutorial del truco. Lo mejor es hacerlo con máquina de coser para que quede más prolijo.
¿Qué otras cosas puedo coser con un truco y unos jeans que ya no uso?
- Puedes diseñar y confeccionar unos shorts cortos. Simplemente, debes marcar el largo de los shorts que deseas y cortar las piernas con una tijera de ropa. Si no quieres que se deshilachen, lo ideal es coser un surfilado por todo el borde de las piernas y desflecar un poco para que queden más modernos.
- También puedes armar un bolso de jeans muy sencillo. Para realizarlo vas a necesitar una de las piernas del pantalón. Recorta la pierna de los jeans por la mitad desde el largo de pierna. Tiene que quedar un rectángulo. De los bordes más largos corta dos tiras que sirvan como correa. Dobla la pierna hacia arriba formando un cuadrado, cose los bordes y agrega las tiras de los jeans.
- Otra opción es un top tipo bikini triangular. Para realizar esta prenda de ropa vas a necesitar una pierna de los jeans. Solo debes recortar dos triángulos de jean tomando las medidas de algún corpiño de bikini y colocar dos tiras en las puntas y una debajo para atar en la espalda.
- Finalmente, con unos jeans viejos puedes confeccionar unos almohadones muy cancheros y fáciles para colocar en el sillón o la cama. La idea es recortar pequeños cuadrados de jean y unirlos hasta formas un rectángulo que sirva como base para el almohadón. Luego lo rellenas con esponja y listo.