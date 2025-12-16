Cómo coser un gorrito de verano para tu perro: con un truco y unos jeans viejos

perro con gorra Con un gorro y algunas recomendaciones puedes proteger a tu perro del calor y el verano.

Truco de hilos: cómo coser un gorro de verano para tu perro

Los perros, aunque no lo creas, se pueden insolar o sufrir de golpes de calor al igual que nosotros. Durante el verano hay que cuidarlos del sol, el calor, ciertos alimentos y las superficies muy calientes que puedan afectarlos, así como asegurar su hidratación adecuada.

Hoy te comparto un truco para coser un gorrito muy simpático de verano, para tu perro y usando unos jeans viejos. Sigue el paso a paso del video para realizarlo mejor y sin errores.