Cómo limpiar las quemaduras de la olla Essen sin esfuerzo y de forma efectiva

Las ollas Essen son sinónimo de durabilidad y buena cocción, pero incluso estos clásicos de la cocina pueden sufrir un problema común como las quemaduras en la base y los costados externos. Manchas negras, restos de grasa carbonizada y marcas difíciles de sacar suelen aparecer con el uso diario. Sin embargo, limpiarla sin esfuerzo y sin arruinar el material es posible. Te contamos como.

El truco casero más efectivo para sacar las quemaduras de las ollas

olla con grasa Las ollas Essen son un símbolo de durabilidad y calidad en la cocina. Sin embargo, puede sufrir quemaduras externas por el mismo uso, sobre todo si es heredada o se usa hace muchos años.

Las quemaduras suelen formarse por el contacto directo con la llama, derrames que se carbonizan o el uso prolongado a altas temperaturas. En la parte externa, la grasa y los restos de comida se adhieren y se endurecen, generando esas capas oscuras que parecen imposibles de eliminar. Aunque no hace falta usar productos abrasivos ni gastar dinero en limpiadores especiales, se puede usar ingredientes que casi todos tienen en casa, logrando un resultado sorprendente.