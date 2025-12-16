Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en un maravilloso adorno navideño para la oficina

Como bien sabemos, la decoración navideña actúa como un estímulo emocional positivo. La introducción de colores brillantes y símbolos festivos se asocia a recuerdos agradables y festividades, lo que puede elevar el estado de ánimo y fomentar una actitud más optimista entre los trabajadores.

Además, el proceso de decorar, especialmente si es una actividad colaborativa, es una herramienta excelente para fomentar la unión y el espíritu de equipo. La planificación y colocación de adornos brinda una oportunidad informal para que los compañeros de diferentes áreas interactúen y trabajen juntos en un objetivo no relacionado con sus tareas habituales. Si querés aportar tu granito de arena, podrás colaborar creando este sencillo pero elegante árbol de Navidad que les fascinará a todos.