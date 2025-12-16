Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en un maravilloso adorno navideño para la oficina

Incorporar adornos navideños en la oficina o el lugar de trabajo, más allá de ser una tradición estética, juega un papel crucial en la mejora del ambiente laboral y la moral de los empleados. En este caso, tras reciclar tubos de papel higiénico, obtendremos un maravilloso árbol de Navidad en miniatura para tener en tu escritorio o mostrado.
Como bien sabemos, la decoración navideña actúa como un estímulo emocional positivo. La introducción de colores brillantes y símbolos festivos se asocia a recuerdos agradables y festividades, lo que puede elevar el estado de ánimo y fomentar una actitud más optimista entre los trabajadores.
Además, el proceso de decorar, especialmente si es una actividad colaborativa, es una herramienta excelente para fomentar la unión y el espíritu de equipo. La planificación y colocación de adornos brinda una oportunidad informal para que los compañeros de diferentes áreas interactúen y trabajen juntos en un objetivo no relacionado con sus tareas habituales. Si querés aportar tu granito de arena, podrás colaborar creando este sencillo pero elegante árbol de Navidad que les fascinará a todos.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y obtener un árbol de Navidad en miniatura para la oficina
Para esta tarea de reciclaje y decoración seguiremos las instrucciones del canal de YouTube ‘Manualidades para casa’. En pocos pasos y sin gastar dinero, lograremos un maravilloso árbol de Navidad.
Materiales
- 19 tubos de papel higiénico
- Pintura acrílica dorada
- Esferas navideñas pequeñas
- Pegamento
- Estrella o cualquier adorno para colocar en la cúspide del árbol
Procedimiento
- El primer paso será pegar cinco cartones de papel higiénico, uno al lado del otro.
- Luego, encima de estos, pegar cuatro. Después tres, a continuación dos y finalmente uno.
- Para la base, pegar un tubo de papel higiénico debajo de la hilera de cinco cartones.
- Después, pegar otro más.
- Por último, pegar dos cartones, uno al lado del otro.
- Posteriormente, pintar todo el árbol de Navidad con acrílico dorado y dejar secar.
- Colocar dentro de cada tubo de papel higiénico las esferas.
- Finalmente, colocar la estrella en la cúspide.
Gracias a este sencillo tutorial DIY en donde combinamos reciclaje y decoración, obtendremos un elegante árbol de Navidad para la oficina.