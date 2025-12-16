Cálculo de Navidad: cuántos sándwiches de miga come cada persona

La cena de Navidad está muy cerca y las familias, dentro de pocos días, comenzarán a decidir qué lleva cada uno. Una de las comidas que nunca faltan son los sándwiches de miga, pero la duda de siempre es cuántos hay que llevar.
Los sándwiches de miga son una de las comidas clásicas de la Navidad. Ideales para la cena, pero también para el almuerzo posterior en donde las sobras y el asado son los fieles representantes en la mesa.
Sin embargo, el desafío para aquella persona a la que le toca llevar los sándwiches de miga es cuántos debe llevar, con base en lo que se come cada persona. Eso sí, siempre basándose en un promedio, ya que así como hay personas que se comen uno solo, otros parecen no tener fondo a la hora de esta delicia.
Cómo calcular cuántos sándwiches de miga son por persona
Lo primero que se tiene que tomar en cuenta para saber cuántos sándwiches de miga son por persona es saber cuánta comida habrá y cuántos serán los invitados. Esto se debe a que el resto de la comida y la cantidad que haya puede jugar a favor a tener que llevar menos sándwiches de miga.
Igualmente, se calcula que en la cena de Navidad, cada comensal come entre dos o tres sándwiches de miga. No obstante, para no quedarse corto siempre hay que calcular hacia arriba y pensar en que pueden ser 4 o 5 por persona. De esa manera, si sobra, seguramente serán parte del almuerzo del otro día.
Ahora, un truco para tener que preparar menos sándwiches de miga es que estos no sean solo de jamón y queso, sino que se pueden hacer de pollo, o con verduras y provocar que este manjar sea más llenados y así necesitar hacer una menor cantidad para que no falte.