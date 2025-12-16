Cálculo de Navidad: cuántos sándwiches de miga come cada persona

Cómo calcular cuántos sándwiches de miga son por persona

Lo primero que se tiene que tomar en cuenta para saber cuántos sándwiches de miga son por persona es saber cuánta comida habrá y cuántos serán los invitados. Esto se debe a que el resto de la comida y la cantidad que haya puede jugar a favor a tener que llevar menos sándwiches de miga.

Igualmente, se calcula que en la cena de Navidad, cada comensal come entre dos o tres sándwiches de miga. No obstante, para no quedarse corto siempre hay que calcular hacia arriba y pensar en que pueden ser 4 o 5 por persona. De esa manera, si sobra, seguramente serán parte del almuerzo del otro día.

Ahora, un truco para tener que preparar menos sándwiches de miga es que estos no sean solo de jamón y queso, sino que se pueden hacer de pollo, o con verduras y provocar que este manjar sea más llenados y así necesitar hacer una menor cantidad para que no falte.