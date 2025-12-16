El árbol de Navidad más caro del planeta: está hecho con monedas de oro y vale millones de euros

Lejos de los adornos tradicionales, en Alemania, Mínich se exhibe un árbol que está formado íntegramente por monedas de inversión: 2.018 ejemplares que, unidos entre sí, crean la silueta de un abeto de tres metros. El resultado es un objeto que no solo simboliza la Navidad, sino también el poder adquisitivo y el atractivo de los metales preciosos como resguardo de valor.

árbol de navidad (1) En el corazón de Europa, un espectáculo navideño sin precedentes deslumbra a los visitantes.

El árbol navideño de oro más caro del mundo se exhibe en Múnich

El poder de reinventar las tradiciones sociales cada vez está en mayor auge, a tal punto que a finales del año 2024 se presentó una obra navideña que batió todos los récords de lujo y valor: el Árbol de Navidad más caro del mundo, dando de que hablar. Entre sus características principales podemos destacar: