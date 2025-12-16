El árbol de Navidad más caro del planeta: está hecho con monedas de oro y vale millones de euros

Navidad llega próximamente para todos los países y la típica costumbre de decorar el árbol inunda los hogares. Sin embargo, hay un árbol navideño que ya no está hecho de plástico, ni siquiera es verde, sino que más bien es de color oro, hecho con monedas y rompe el récord en ser el más caro de todo del mundo.
Lejos de los adornos tradicionales, en Alemania, Mínich se exhibe un árbol que está formado íntegramente por monedas de inversión: 2.018 ejemplares que, unidos entre sí, crean la silueta de un abeto de tres metros. El resultado es un objeto que no solo simboliza la Navidad, sino también el poder adquisitivo y el atractivo de los metales preciosos como resguardo de valor.
El árbol navideño de oro más caro del mundo se exhibe en Múnich
El poder de reinventar las tradiciones sociales cada vez está en mayor auge, a tal punto que a finales del año 2024 se presentó una obra navideña que batió todos los récords de lujo y valor: el Árbol de Navidad más caro del mundo, dando de que hablar. Entre sus características principales podemos destacar:
- Valor estimado: según el valor del oro, su precio es 5,4 millones de euros.
- Ubicación: Múnich, Baviera, Alemania.
- Material: está hecho de 2.018 monedas de oro puro a1 onza troy cada una (la unidad de peso utilizada para metales preciosos)
- Altura aproximada: 3 metros.
- Moneda usada: Filarmónica de Viena (oro 999,9). Es una de las monedas de oro de inversión más reconocidas en Europa.
- Tiene una estructura similar a un pino, solo que no está hecho de ramas del mismo.
El árbol fue una iniciativa de una empresa de metales preciosos alemana Proaurum, especializada en el comercio de oro, y fue diseñado con el propósito de crear un símbolo de la riqueza y el espíritu festivo, aprovechando la festividad más famosa de todas. Pues, según su fundamento, el oro tiene características que lo diferencian de otras inversiones. Es único. No se puede multiplicar a placer. Es otra forma del dinero. Por eso, convertir un árbol de Navidad de ramas de pino en oro representa con exactitud el valor de este metal.
Aunque el árbol está compuesto por monedas de inversión, su propósito principal es exhibitivo: se presenta como una curiosidad navideña y pieza promocional relacionada con el mundo del oro y las inversiones. Su valor financiero es innegable, pero su atractivo también va más allá del precio.