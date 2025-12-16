Creían que venían del fondo del mar o de tierras que no figuraban en los mapas. Nadie imaginaba que aquel misterio nacía de un árbol real, inmóvil y ancestral, cuyas raíces permanecían ocultas en un rincón preciso del planeta Tierra.

coco de mar (Lodoicea maldivica) (3)

El árbol con el fruto más pesado del planeta Tierra: más de 20 kilos y su semilla es la más grande del reino vegetal

Según el Museo de Tenerife se trata del coco de mar (Lodoicea maldivica), una palmera endémica de las islas Seychelles. A diferencia del coco común, su fruto puede pesar más de 20 kilos y su semilla, la más grande del planeta Tierra, puede tardar varios años en madurar. Durante generaciones, este árbol fue objeto de fascinación, comercio ilegal y protección extrema, ya que no crece de manera natural en ningún otro lugar del planeta.