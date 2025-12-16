Mercedes Llano defendió la reforma laboral de Milei en la previa del debate en el Senado

mercedes llano1 Mechi Llano defendió la reforma laboral. Foto: X de Mercedes Llano.

Qué dijo Mercedes Llano sobre la reforma laboral

La diputada nacional de La Libertad Avanza expresó este lunes que "la previsibilidad es el pilar de cualquier economía desarrollada. El proyecto de modernización laboral terminará con la incertidumbre jurídica que asfixia a quienes generan empleo genuino en Argentina".

Mercedes Llano hizo una puntualización de lo que ella entiende que contiene la reforma laboral: "Proponemos un cambio de paradigma:

Certeza en los costos: rediscutiremos la incorporación de parámetros claros de actualización de créditos laborales terminando con la discrecionalidad que destruye pymes.

Nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL): un sistema de capitalización moderno que asegura la indemnización al trabajador sin desfinanciar a la empresa.

Regularización: incentivos reales para formalizar el empleo y terminar con la precariedad. Hoy hay casi 6 millones de asalariados no registrados, solo un número algo mayor en blanco".

Es llamativa la preocupación de los K, teniendo en cuenta que el empleo en negro creció mas del 30% en los últimos años. Nosotros proponemos adecuación normativa al siglo XXI para multiplicar empleo Es llamativa la preocupación de los K, teniendo en cuenta que el empleo en negro creció mas del 30% en los últimos años. Nosotros proponemos adecuación normativa al siglo XXI para multiplicar empleo

victoria villarruel La vicepresidenta Victoria Villarruel. Senado de la Nación

Victoria Villaruel convocó a formar las comisiones

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará este martes a las 10 una reunión en el Senado para concretar el armado de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, de cara al debate por la reforma laboral y el Presupuesto 2026, que el oficialismo quiere sancionar en las sesiones extraordinarias.

El esquema diseñado por el oficialismo es comenzar a debatir la reforma laboral en un plenario de comisiones los días miércoles, jueves y viernes -si es necesario- para emitir dictamen, y así poder tratarlo entre el viernes 26 y el martes 30, junto al Presupuesto 2026.

Para ello tendrá que acotar la lista de invitados a menos de la mitad para terminar el jueves o viernes la ronda de consultas y firmar los dictámenes, aunque para ello deberá tener enhebrado el acuerdo con los bloques dialoguistas.

La Libertad Avanza llevó a cabo este lunes negociaciones con los bloques dialoguistas para avanzar en la sanción de la reforma laboral, un día antes que se realice la reunión con Villarruel para acordar el armado de las comisiones que debatirá la iniciativa que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año.