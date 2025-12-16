Fiestas: Cornejo decidió dar asueto a los estatales, pero no tendrán un finde XL

Y en el decreto se invita "al Poder Legislativo, Poder Judicial, Municipalidades, Organismos Descentralizados, cuentas especiales y otras entidades a adherirse a la presente medida".

Casa de Gobierno.jpg El asueto que otorgó Alfredo Cornejo alcanza a los empleados estatales de la Administración Central que no trabajarán ni el 24 ni el 31 de diciembre.

De igual manera esde Casa de Gobierno aclararon que no podrán tomarse el viernes posterior a los feriados del 25 de diciembre y el 1 de enero, por lo que no tendrán un finde XL.

Por eso, tanto el viernes 26 de diciembre como el 2 de enero del 2026 habrá atención con normalidad en todas las oficinas de la Administración Central.

Milei también les dio descanso a los estatales nacionales

El decreto provincial replica lo que publicó el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 883/2025.

Allí se especifica que se otorga asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025. No alcanza a bancos ni entidades financieras; cada organismo debe garantizar servicios esenciales.

Esa medida impacta en la provincia para el caso de los trabajadores de las delegaciones de organismos nacionales como es el caso de la ANSES, PAMI, Migraciones, AFIP, entre otras.