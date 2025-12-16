Alineado con lo que otorgó el Gobierno Nacional, y en el marco de la costumbre que viene repitiendo, el gobernador Alfredo Cornejo decidió darles a los empleados estatales asueto para los días 24 y 31 de diciembre, en la previa de las Fiestas de fin de año.
Fiestas: Cornejo decidió dar asueto a los estatales, pero no tendrán un finde XL
La medida alcanza a los estatales de Administración Central y rige el 24 y el 31 de diciembre. Los días post Navidad y post Año Nuevo se atenderá con normalidad
Así quedó oficializado este martes en el decreto en el Decreto 2809 que se publicó en el Boletín Oficial. Allí también se aclaró que esos días habrá guardias de urgencias para los servicios considerados esenciales.
El beneficio alcanza a los trabajadores de la Administración Central, y se les da a los ministros la potestad de definir qué personal será afectado a las guardias mínimas.
Y en el decreto se invita "al Poder Legislativo, Poder Judicial, Municipalidades, Organismos Descentralizados, cuentas especiales y otras entidades a adherirse a la presente medida".
De igual manera esde Casa de Gobierno aclararon que no podrán tomarse el viernes posterior a los feriados del 25 de diciembre y el 1 de enero, por lo que no tendrán un finde XL.
Por eso, tanto el viernes 26 de diciembre como el 2 de enero del 2026 habrá atención con normalidad en todas las oficinas de la Administración Central.
Milei también les dio descanso a los estatales nacionales
El decreto provincial replica lo que publicó el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 883/2025.
Allí se especifica que se otorga asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025. No alcanza a bancos ni entidades financieras; cada organismo debe garantizar servicios esenciales.
Esa medida impacta en la provincia para el caso de los trabajadores de las delegaciones de organismos nacionales como es el caso de la ANSES, PAMI, Migraciones, AFIP, entre otras.