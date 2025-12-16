Cornejo aseguró que lo que propone la nueva Ley de Glaciares ya se implementa en Mendoza

glaciares 1.jpg El gobierno nacional envió al Senado el proyecto que reforma la actual Ley de Glaciares.

En qué consiste la Ley de Glaciares

Puntualmente, el proyecto de Milei le da a cada provincia la potestad de determinar qué zonas son periglaciares y si un proyecto productivo, por ejemplo, minero, afecta la zona aledaña a sus glaciares o no.

Reza el proyecto que será la autoridad competente designada por la provincia la que identifique “cuáles glaciares y qué ambiente periglaciar cumplen con alguna de las funciones hídricas" especificadas en la ley, es decir, que cuáles constituyen una reserva estratégica de recursos hídricos u operar como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.

En esas áreas, actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, de obras de infraestructura o la contaminación de cualquier tipo estará prohibida.

glaciar cubierto Así se ve un glaciar cubierto. También son inventariados por el Ianigla.

Para llegar a determinar si una actividad queda o no dentro de la prohibición, esas autoridades competentes que la provincia fije deberán llevar a cabo antes una evaluación de impacto ambiental.

Toda la información que la provincia tenga sobre glaciares o periglaciares en su jurisdicción deberá ser compartida con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que revisará el área y actualizará el inventario.

Alfredo Cornejo y la Ley de Glaciares

“Todo lo mandado el Poder Ejecutivo al Senado, cumple con lo que ya hace Mendoza en sus proyectos de minería”, aseguró el gobernador Alfredo Cornejo y explicó: “Los manda al Ianigla, que revisa el área y hace una devolución sobre la zona en la que se proyecta intervenir”.

Por eso es que el Cornejo asegura que “Mendoza está un paso adelante” de la ley que discutirá el Congreso. “El Código Minero ya prevé estos procedimientos. Estamos cumpliendo con esos pasos en cada declaración de impacto ambiental, como las que se aprobaron en 2024, en 2025 y las que se están evaluando actualmente”, dijo.

Según el gobernador, en Mendoza no hay proyectos en zona glaciar, “ni nadie pretende hacer ni minería ni ninguna otra actividad en zona de glaciares”.

senado congreso de la nacion.jpg El proyecto de Ley de Glaciares entró por el Senado.

Respecto de los proyectos en zonas periglaciares – que es el concepto que se busca especificar con la nueva ley-, Cornejo aseguró que la obligación pasa por “hacer los estudios convenientes para que no se perjudique al glaciar”. Y eso, dijo el mandatario, “es lo que ha hecho Mendoza en sus declaraciones de impacto ambiental”.