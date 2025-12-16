Daniel Tillard renunció a la presidencia del Banco Nación y asume su vice Darío Wasserman

BNA Daniel Tillard titular del BAnco Nación.jpg Daniel Tillard presentó este martes su renuncia como director del Banco Nación. Foto: archivo

La salida de Tillard del Banco Nación

La salida de Tillard, quien respondía al gobernador Juan Schiaretti, se produce en un contexto de reorganización en la administración nacional.

Su posición habría quedado "acéfala" tras la reciente partida del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La designación de Wasserman responde a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, dado su estrecho vínculo con ella y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Darío Wasserman cuenta con experiencia previa en el ámbito financiero, habiendo presidido la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR” y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas. Es, además, esposo de la legisladora porteña Pilar Ramírez, una figura cercana a Karina Milei.

Este movimiento se suma a otros cambios recientes en la estructura gubernamental, como la renuncia de Juan Alberto Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la designación de Andrés Edgardo Vázquez en su lugar.