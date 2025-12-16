Daniel Tillard, quien presidía el Banco Nación, presentó este martes su renuncia al cargo y será reemplazado por el actual vicepresidente, Darío Wasserman. El cambio se enmarca en una serie de modificaciones dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Al funcionario saliente se lo vinculaba al ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Daniel Tillard renunció a la presidencia del Banco Nación y asume su vice Darío Wasserman
Entre sus logros, resaltaron el otorgamiento de 20.000 créditos hipotecarios y el aumento de la participación de mercado del Banco Nación del 12% al 18%
La decisión fue comunicada por Tillard al ministro de Economía, Luis Caputo, y posteriormente oficializada a través de un comunicado emitido por la cartera económica. En el mismo, se informó que Wasserman asumirá la conducción de la entidad bancaria y dará continuidad a las políticas implementadas hasta el momento.
Desde el Ministerio de Economía destacaron la gestión de Tillard, quien había asumido el 26 de diciembre de 2023, señalando que "la institución volvió a desempeñar plenamente su rol como banco". Entre los logros mencionados, se resaltaron el otorgamiento de 20.000 créditos hipotecarios y el aumento de la participación de mercado del banco del 12% al 18%.
La salida de Tillard del Banco Nación
La salida de Tillard, quien respondía al gobernador Juan Schiaretti, se produce en un contexto de reorganización en la administración nacional.
Su posición habría quedado "acéfala" tras la reciente partida del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La designación de Wasserman responde a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, dado su estrecho vínculo con ella y con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Darío Wasserman cuenta con experiencia previa en el ámbito financiero, habiendo presidido la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR” y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas. Es, además, esposo de la legisladora porteña Pilar Ramírez, una figura cercana a Karina Milei.
Este movimiento se suma a otros cambios recientes en la estructura gubernamental, como la renuncia de Juan Alberto Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la designación de Andrés Edgardo Vázquez en su lugar.