Si tenés carozos de aceituna en tu casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlos

Alta dureza y resistencia, ya que no se quiebra fácilmente.

Su material es 100 % natural y biodegradable.

Tiene baja porosidad, lo que evita la absorción de olores.

Tiene forma compacta, ideal para trabajos artesanales.

Son de abundancia en hogares donde se consumen aceitunas con frecuencia.

Lo cierto es que gracias a las ideas de reciclaje, hay miles de formas de reutilizar este tipo de carozos. Pueden aromatizar ambientes (combinados con aceites esenciales), se puede rellenar almohadillas térmicas e incluso crear elementos decorativos rústicos.

Pero existe una idea de reciclaje original, útil y fácil de hacer en casa, que transforma estos carozos de aceitunas en un objeto funcional: fabricar un apoya ollas o salvamanteles térmico, resistente al calor y completamente ecológico.

Los carozos de aceituna resisten altas temperaturas y actúan como aislantes naturales, evitando que el calor dañe mesas o mesadas. Para ello necesitarás:

carozo de aceitunas Convertí los carozos en un aislante térmico.

Carozos de aceituna (bien limpios y secos).

Tela resistente (algodón grueso, lienzo o arpillera).

Hilo fuerte y aguja (o máquina de coser).

Tijeras.

Regla o molde circular/cuadrado.

Primero, herví los carozos de las aceitunas durante 10 minutos para eliminar restos de sal o grasa y dejalos secar completamente. Ahora cortá dos piezas de tela del tamaño deseado y es el turno del relleno. Poné una capa uniforme de carozos entre las telas y después cose los bordes firmemente para que los carozos no se muevan.

Se recomienda que la costura sea doble para mayor durabilidad.

Beneficios de esta idea de reciclaje