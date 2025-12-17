Se promulgó la ley que pone multas a los padres de chicos que hagan bullying

Claro que el fin no es principalmente recaudatorio. La primera instancia será la autoridad escolar: debe aplicar el Protocolo de Actuación en Casos de Bullying (Res. DGE 5.679). Si esa instancia fracasa por inasistencia de los adultos, incumplimiento de compromisos o falta de acuerdo, la escuela elevará un informe pormenorizado al Juzgado Contravencional.

bullying-escuela La violencia en las escuelas tiene efectos contundentes sobre la experiencia educativa.

La escuela deberá documentar estas actuaciones para que quede constancia si las instancias previas no prosperan. Los adultos responsables quedarán bajo la lupa solo cuando, tras ser notificados, no cooperen o no adopten medidas razonables para frenar y reparar el daño.

El bullying, un problema en las escuelas

La situación, que puede parecer extraña para muchos, es bastante común en las escuelas mendocinas. Muchas veces el docente o los directivos advierten a los padres sobre el comportamiento de sus hijos y lo que reciben a cambio es apatía, silencio o -en el peor de los casos- respuestas violentas. Ahora la comunidad educativa tendrá una nueva herramienta para enfrentar esas circunstancias.

De esta manera, Mendoza tipifica por primera vez la responsabilidad por omisión de los adultos ante el bullying, aunque la sanción no reemplaza la intervención educativa; la ley la exige y solo prevé sanciones si no hay cooperación o si fracasa la instancia previa.

La norma fue sancionada por la Legislatura el 19 de noviembre de 2025 y publicada hoy. Llega en un contexto de preocupación por el acoso entre pares, con escuelas que ven tensiones y familias que muchas veces necesitan orientación institucional.