Reforma laboral: Bullrich fue elegida en la Comisión de Trabajo en el Senado en medio de gritos y críticas

Bullrich y el debate de la reforma laboral

Más allá de los reproches de la oposición, Patricia Bullrich fue votada y quedó formalmente al frente de la comisión, desde donde presidió la primera jornada de debate del proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Javier Milei. El oficialismo aspira a obtener dictamen el próximo viernes.

El tratamiento de la iniciativa comenzó con una ronda de consultas, luego de la introducción de algunos cambios en la legislación laboral y en el régimen de asociaciones sindicales. Está previsto un total de 15 expositores distribuidos en dos jornadas: diez propuestos por el oficialismo y sus aliados, y cinco por el interbloque peronista que conduce José Mayans.

Senado Bullrich y Mayans Mayans a Bullrich: "Hacen lo que se les cantan las pelotas", lanzó el justicialista.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno plantea modificaciones en las relaciones de trabajo, la negociación colectiva, las indemnizaciones y las condiciones de empleo. Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente requiere una actualización para promover el empleo formal y mejorar la competitividad.