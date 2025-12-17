La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue designada este miércoles como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, en una reunión marcada por fuertes cruces con la oposición peronista.
Reforma laboral: Bullrich fue elegida en la Comisión de Trabajo en el Senado en medio de gritos y críticas
José Mayans y Martín Soria criticaron la designación de Patricia Bullrich. El Senado inició el debate de la reforma laboral que impulsa el oficialismo
El jefe del interbloque peronista, José Mayans, protagonizó una escena poco habitual en la Cámara alta al sentarse en la mesa de la presidencia de la comisión, junto a Bullrich, y reclamar a los gritos: “Hacen lo que se les canta las pelotas”. El senador formoseño también cuestionó una supuesta mala interpretación del reglamento por parte de la flamante titular del cuerpo.
A las críticas se sumó el senador Martín Soria (Río Negro), quien denunció que la conformación de las comisiones se realizó de manera “arbitraria”.
Bullrich y el debate de la reforma laboral
Más allá de los reproches de la oposición, Patricia Bullrich fue votada y quedó formalmente al frente de la comisión, desde donde presidió la primera jornada de debate del proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Javier Milei. El oficialismo aspira a obtener dictamen el próximo viernes.
El tratamiento de la iniciativa comenzó con una ronda de consultas, luego de la introducción de algunos cambios en la legislación laboral y en el régimen de asociaciones sindicales. Está previsto un total de 15 expositores distribuidos en dos jornadas: diez propuestos por el oficialismo y sus aliados, y cinco por el interbloque peronista que conduce José Mayans.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno plantea modificaciones en las relaciones de trabajo, la negociación colectiva, las indemnizaciones y las condiciones de empleo. Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente requiere una actualización para promover el empleo formal y mejorar la competitividad.