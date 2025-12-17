Construyen el puente más gigante del planeta Tierra: una construcción a más de 300 metros de altura

Ubicado sobre el río Yangtsé, en China, el puente Zhan Gjinggao aspira a convertirse en el puente colgante con el vano central más largo del planeta Tierra, con una extensión cercana a los 2.300 metros sin apoyos intermedios. Esa cifra transforma a la construcción en un hito global. El vano central, suspendido únicamente por cables, se extiende con una elegancia que parece contradecir su propia altura y su enorme peso estructural.

puente Zhangjinggao

Como es esta monumental construcción

La verdadera magnitud del puente no está solo en sus números, sino en su capacidad de adaptación. Esta construcción fue diseñada para resistir vientos extremos, movimientos constantes y las complejas condiciones del río más importante del país. A esa altura, el viento no es un detalle menor, es un protagonista. Por eso, el puente incorpora sistemas de amortiguación y flexibilidad controlada que le permiten moverse sin perder estabilidad, como si respirara junto al entorno.

En la vida cotidiana, el impacto de esta construcción será profundo. El puente reducirá tiempos de viaje, conectará regiones estratégicas y transformará la movilidad de miles de personas. En el planeta Tierra, donde las distancias suelen separar, este puente demuestra que la altura también puede ser un punto de unión.

Entre las características de este puente destaca que