Compra una mina de carbón por 2 millones de dólares y encuentra metales con valor de 37.000 millones

Compra una mina de carbón por 2 millones de dólares y encuentra metales con valor de hasta de 37.000 millones

El hecho ocurrió en Estados Unidos, donde el empresario Randall Atkins, a través de la compañía Ramaco Resources, adquirió la Brook Mine en Wyoming con la intención de explotar carbón, un recurso que durante décadas fue clave en la industria energética. Sin embargo, al avanzar en los estudios del terreno, el proyecto dio un giro inesperado.

En lugar de concentrarse únicamente en carbón, los análisis geológicos revelaron la presencia de un yacimiento de tierras raras, elementos fundamentales para la tecnología moderna. El hallazgo incluye metales como neodimio, disprosio y terbio, materiales esenciales para la fabricación de baterías, motores de autos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de defensa avanzada.

Mina de Randall Atkins (2)

De carbón a oro tecnológico: el hallazgo que multiplicó el valor de una mina

En este caso, los análisis preliminares realizados en la zona indicarían que el yacimiento no solo contendría una concentración significativa de estos metales, sino que además se encontraría en una formación geológica ya intervenida por décadas de actividad carbonífera, lo que abre la posibilidad de reutilizar parte de la infraestructura minera existente.

Este tipo de metales, conocidos como tierras raras, son altamente codiciados debido a su papel clave en la transición energética y el desarrollo tecnológico global. Su extracción, sin embargo, no es sencilla, requiere procesos complejos de separación y refinamiento, lo que los convierte en recursos estratégicos más que en simples materias primas.

El descubrimiento de estos metales reconfigura por completo el valor del proyecto, ya que una mina asociada originalmente a un recurso en declive como el carbón pasa a posicionarse dentro de una cadena global dominada en gran parte por China, principal actor en la producción y refinamiento de estos materiales.